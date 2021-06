Új szintre lépett a Szuperliga ügye

Az Európai Unió Bírósága elé került a labdarúgó Szuperliga ügye. A sorozat mellett továbbra is kitartó három csapat, a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus egy madridi bíróságon indított pert az európai uniós versenyjog megsértése miatt az európai (UEFA) és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) ellen, ezt fogadta be a luxembourgi testület.

A felperes klubok azt szeretnék elérni, hogy a bíróság mondja ki, a két futballszövetségnek nincs kizárólagos joga futballtornákat szervezni.

Az UEFA május 12-én indított fegyelmi eljárást a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus ellen, mert továbbra sem léptek ki az európai Szuperligából. A tervezett liga 12 alapító klubjából kilenccel megállapodott az európai szövetség a visszaintegrálódás feltételeiről, a másik három viszont nem írta alá a kötelezettségvállalást.

A három egyesület viszont azt állítja, a fegyelmi eljárás megindítása elfogadhatatlan és támadás a törvény ellen.

„Ahelyett, hogy megvizsgálnák, hogy lehet a labdarúgást modernizálni nyílt párbeszéd útján, az UEFA azt várja tőlünk, hogy vonjuk vissza a folyamatban lévő bírósági eljárásokat, amelyek megkérdőjelezik az európai futball monopóliumát. A Barcelona, a Juventus és a Real Madrid, mindegyik több mint százéves klub, és nem fogad el semmiféle kényszert vagy elviselhetetlen nyomást, de továbbra is kitart amellett, hogy kész vitázni, tisztelettel és párbeszéd útján, arról, hogy a futballnak milyen sürgető megoldásokra van szüksége.

Vagy megreformáljuk a futballt, vagy figyelnünk kell annak elkerülhetetlen zuhanására”

– írják a klubok közös közleményükben.

A húszcsapatosra tervezett európai Szuperliga létrehozását április 19-én jelentették be, az alapítók között hat angol, valamint három-három olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén heves kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal kapcsolatban.

Ezek után elsőként a Manchester City jelentette be, hogy visszalép a szerepléstől, majd utána a Chelsea, az Arsenal, a Liverpool FC, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. Hamarosan az Atlético Madrid és az Internazionale is visszalépett a Szuperligától, amelynek a tervek szerint 15 állandó résztvevője lett volna. Végül az AC Milan is elhatárolódott az új sorozattól, amelynek így hivatalosan három tagja maradt.

A Marca ugyanakkor arról ír, hogy a 12 alapító mindegyikének megvannak még a részvényei a Szuperligát üzemeltető cégben.

