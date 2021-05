Wladár Sándor: csak Tokióban derül ki, mit is ér a 12 magyar Eb-érem

Abszolút sikernek minősítette a budapesti vizes Európa-bajnokságot Wladár Sándor, a magyar szövetség és az Eb-szervezőbizottság elnöke. Az InfoRádióban arról beszélt, hogy volt a szervezőkben gyomorgörcs, nem gondolták, hogy ilyen könnyen meg tudják rendezni a versenyeket, amelyeken összesen

18 ezer PCR-tesztet végeztek el, és ebből mindössze négy volt pozitív.

Hiába azonban a kedvező adat meg a sportolók fegyelmezett viselkedése a "buborékban", a magyar sikereknek nem lehettek nézők a Duna Arénában."Ez egy március eleji döntés volt, akkor nem lehetett másképp dönteni, nem olyanok voltak az átoltottsági és a járványmutatók, de egyébként a nyugati lelátó így is majdnem tele volt versenyzőkkel, tehát mégis volt közönség, ezáltal volt hangulata az arénának" – mondta Wladár Sándor, és hozzátette, szerinte még így is sokkal értékesebb fölállni a dobogó tetejére Magyarországon, mint távol a világon bárhol, és meghallgatni a magyar Himnuszt. "Nekem nem adatott meg, hogy Magyarországon nagy versenyen a dobogó tetejére álljak, ez teljesen más, felemelő, lélekemelő érzés" – mondta egykori olimpiai bajnok hátúszó, aki nem felejtette el megköszönni az együttműködést a LEN alelnökének, Szabó Tündének, a szervezőbizottság társelnökének, Fürjes Balázsnak, illetve a teljes szervező csapatnak, ezen belül a biztonsági és az egészségügyi szakembereknek is a kiváló együttműködést.

A magyar csapat a medencés úszószámokat 12 éremmel zárta, Milák Kristóf két számban győzött, mellette aranyérmet nyert Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Szabó Szebasztián is, de az elnök két hónappal az olimpia kezdete előtt óvatosságra int.

"Négy aranyra számítottam korábban, ezt túlteljesítettük, kihúzhatjuk magunkat, de

majd Tokió fogja megmutatni, hogy ez gyémánt és hamu vagy gyémánt és csillogás.

Nagyon remélem, hogy az értékes versenyzőket tudjuk segíteni, bármi megtörténhet, mert Tokióra különösen érvényes az, hogy olyan buborék és olyan feltételrendszer lesz, ami valóban nagy terhet fog róni nemcsak a versenyzőkre, hanem az edzőkre, sportszakemberekre is" – mondta Wladár Sándor, és kiemelte, külön feladat lesz a többhetes bezártságban tartani a lelket a sportolókban, de mint fogalmazott, ez mindenkinek egyformán nehéz lesz ez, ilyen szempontból ez se előnyt, se hátrányt nem jelent majd.

