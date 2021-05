giro ditalia

A Ravenna és Verona közötti teljesen sík, mindössze 200 méter szintkülönbséget tartalmazó etapon már a rajtnál kialakult a nap háromfős szökése, a mezőny pedig a mögötte és előtte álló kemény napokra való tekintettel nyugodt tempót választott a 198 kilométer teljesítéséhez.

A hajrában a Rómeó és Júlia című Shakespeare-tragédia helyszíneit érintő szakaszon – a veronai befutó előtt Mantovában is járt a mezőny – borítékolható volt a mezőnyhajrá, hét kilométerrel a cél előtt be is fogták a szökevényeket.

A hosszú célegyenesben fél kilométerrel a célvonal előtt váratlan támadást indított az olasz Edoardo Affini, ez szétzilálta a sprintvonatokat. A leggyorsabban és legjobban Nizzolo reagált, a Giro pontversenyében már kétszer diadalmaskodó Európa-bajnok az olasz körversenyen megszerzett 11 második hely után először ünnepelhetett. Affini második lett, harmadikként a háromszoros világbajnok szlovák Peter Sagan ért célba.

A rózsaszín trikós kolumbiai Egan Bernal és az összetett esélyesek a mezőnnyel értek célba, így az élcsoport nem változott, Valter Attila (Groupama-FDJ) az 57. helyen gurult át a célvonalon és maradt a 12.

Az egyperces hátránnyal betekerő Dina Márton (EOLO-Kometa) 114. az összetettben.

Eredmények

13. szakasz, Ravenna-Verona, 198 km:

1. Giacomo Nizzolo (olasz, Qhubeka Assos) 4:42:19 óra

2. Edoardo Affini (olasz, Jumbo-Visma) azonos idővel

3. Peter Sagan (szlovák, BORA-hansgrohe) a. i.

...57. Valter Attila (Groupama-FDJ) a. i.

...144. Dina Márton (EOLO-Kometa) 1:07 perc hátrány

Az összetett élcsoportja

1. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 53:11:42 óra

2. Alekszandr Vlaszov (orosz, Asztana-Premier Tech) 45 másodperc hátrány

3. Damiano Caruso (olasz, Bahrain Victorious) 1:12 perc hátrány

...12. Valter 3:51 p h.

...114. Dina 1:51:58 óra hátrány

Szombaton a Cittadellából induló 205 kilométeres etapon a legendás emelkedőn, a Zoncolanon vár hegyi befutó a mezőnyre, amely összesen 3479,9 kilométert teker, amíg jövő vasárnap célba ér Milánóban.

MTI/EPA-ANSA/Luca Zennaro