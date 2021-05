Bomba meglepetés a francia keretben: Benzema visszatér

Ami napközben már kiszivárgott, este megerősítést nyert: Deschamps engedett Noel Le Graet szövetségi elnök szelíd nyomásának és a közhangulat megváltozásának, és öt és féléves szünet után visszahívta a válogatottba a 34. évében járó Karim Benzemát.

A Real Madrid csillaga több mint egy fél évtizede hadban állt a kapitánnyal, aki – állítólag – a Mathieu Valbuena kárára elkövetett szexvideós zsarolási ügy néven elhíresült botrány miatt nem hívta meg a csatárt 2015 októbere óta a keretbe. Hetvenegy mérkőzést hagyott ki…

A rendőrségi ügyben Benzema is érintett, noha mindig is tagadta bűnösségét. Ugyanakkor többször is, finoman szólva, „nem éppen pozitívan” nyilatkozott a játékosként és szövetségi kapitányként is világbajnok Deschamps-ról.

Benzema eddig 81 mérkőzésen 27 gólt szerzett a francia válogatottban. Beválogatásának hírére a futballistát támogató sportszergyártó cég az alábbi üzenetet küldte a közösségi médiában: „Kiülő teraszok, mozik, Benzema. Az élet visszatér a normális kerékvágásba.”

Máris megvan az új betűszó az atomcsatársorra: MBG, Mbappé, Benzema, Griezmann.

A francia válogatott Eb-kerete:

Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marseille), Mike Maignan (Lille) kapusok

Benjamin Pavard (Bayern München), Léo Dubois (Lyon), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelona),Lucas Hernandez (Bayern München), Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Sevilla) védők

N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern München), Moussa Sissoko (Tottenham), Thomas Lemar (Atlético Madrid) középpályások

Marcus Thuram (Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern München), Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Ousmane Dembélé (FC Barcelona) csatárok.

Jellemző a keret erősségére a kimaradókból összeállított tizenegy: Lafont – Théo Hernández, Laporte, Upamecano, Ferland Mendy – Camavinga, Ndombélé – Fekir, Aouar, Ikoné – Martial