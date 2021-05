Zengőék sztárigazolásukkal tarolnának idén

„Mindent meg akarunk nyerni” – adta ki a jelszót Zengő Zoltán. A Zengő Motorsport célja ugyanis a WTCR dobogójának legfelső foka úgy csapatban, mint a pilóták versenyében – olvasható a molcsapat.hu oldalon megjelent közleményben.

„Pályafutásunk legfontosabb felvonásához érkeztünk, hiszen olyan komoly csapattal vágunk neki a túraautó-világkupának, amilyen még sosem állt rajthoz magyar színekben. Sikerült megállapodnunk a pilótákkal, és két csapatot fogunk indítani:

a Zengő Motorsportot, illetve a Zengő Motorsport Drivers’ Academyt,

előbbiben a tavaly is nálunk versenyző Mikel Azcona társa a korábbi WTCC-világbajnok Robert Huff lesz, utóbbiban pedig Boldizs Bence mellett a rendkívül rutinos spanyol pilóta, Jordi Gené szerepel majd” - jelentette be Zengő Zoltán.

Robert Huff az eddigiekről máris elmondta: „Gyorsan össze fogunk csiszolódni, mert azonnal kiderült, hogy kiváló közegbe kerültem, és úgy néz ki, összeállt egy kiváló csapat.”

A versenyzők

Mikel Azconát már nem kell bemutatni, a fiatal spanyol pilóta már tavaly futamgyőzelemmel tette le a névjegyét a Zengő Motorsportnál, és Boldizs Bence bemutatkozása is jól sikerült, hiszen nemcsak rookie-futamgyőzelmet hozott az első WTCC-szezonja, de egy pole positionnel is meglepte magát egy fordított rajtrácsos indításnál.

Jordi Genét már korábban bejelentette a Zengő Motorsport, a katalán pilóta érkezésével rendkívüli rutinnal gazdagodik az istálló. Az 51 éves Gené ment F3-ban, végzett az élen a Le Mans-i 24 órás versenyen, és hosszú éveken át versenyzett a túraautó-világkupán, majd világbajnokságon, ráadásul nála jobban kevesen ismerik a Seatot, hiszen évek óta a gyártó tesztpilótája.

Zengőék sztárigazolása egyértelműen Robert Huff. Az angol pilóta, aki gazdag pályafutása első sikereit pont egy Seatot vezetve aratta le, bő két évtizede meghatározó szereplője a túraautó-világkupáknak, és 2012-ben a trónra is felült. A Huffy becenevű legendás pilóta óriási versenyrutinja aranyat érhet Zengőéknek.

„Amikor elfogadtam a hívását, nem lepett meg, hogy egy családias hangulatú, de egy privát csapathoz képest elképesztően jól szervezett istálló fogadott Zengőéknél” – nyilatkozta a Mol Csapatnak a versenyző.

Az angol pilótához hasonló dolgokat mondott tavaly Mikel Azcona is, amikor egy évvel ezelőtt leszerződött a Zengő Motorsporthoz, és a spanyol pilóta most is boldog, hogy világklasszis csapattársat kapott maga mellé. „Ez pályafutásom csúcspontja” – lelkendezett Mikel. „Egy igazi legenda érkezett, alaposan megemelkedett a csapatunk ázsiója Roberttel. Nagyszerű csapattal vágunk neki a szezonnak, Jordi és én az autót ismerjük jobban, Robert pedig az elképesztő versenyrutinjával fog tudni sokat segíteni nekem és Bencének. Nagyon jó előérzetem van.”

Nyitókép: MOL Csapat