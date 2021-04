Nemsoká eldől, kik hozzák nekünk az érmeket az olimpián

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) csütörtöki sajtótájékoztatóján Hüttner Csaba szövetségi kapitány elmondta, hogy a játékokig tartó út első állomása a május 12–16-án Szegeden sorra kerülő európai pótkvalifikációs verseny és világkupa lesz, melyen szeretnének még kvótákat gyűjteni a meglévő 13-hoz. Ezt megelőzően azonban, május 5-6-án már elkezdődik a szezon a hazai vizeken, ekkor rendezik ugyanis a válogatót a pótkvalifikációs regattára (az Adolf Balázs, Fejes Dániel kenus duó már biztos induló 1000 méteren, így csak férfi K-1 200 és K-2 1000 méteren, női C-1 200 méteren, valamint férfi C-1 1000 méteren nyitott a résztvevő kérdése), valamint női C-2 500 méteren már az olimpiára is szelektálnak.

Mint azt a szakember elmondta, a májusi, Maty-éri viadalra nagyon sok nevezés érkezett, "mindenki itt lesz, aki számít", és remélik, hogy biztonságosan le tudják bonyolítani. Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke hozzátette: jelenleg úgy tűnik, hogy nézők nem lehetnek majd a létesítmény területén, azaz a verseny zárt kapus lesz, de az M4 Sport az összes döntőt élőben közvetíti.

Hüttner azzal folytatta, hogy a szegedi viadal után még az oroszországi Barnaul is kínál úgynevezett "szuperkvótákat" egyesben, ha szükséges, ott is rajthoz állnak majd a magyarok. Ezután következik az itthoni olimpiai válogató, amelyre az eredeti tervek szerint a duisburgi Európa-bajnokságot megelőzően került volna sor. A németek ugyanakkor a múlt hétvégén a pandémiás helyzet miatt visszaléptek a rendezéstől, és amint Hüttner elárulta, jelenleg Poznannal zajlanak a tárgyalások az esetleges beugrásról – erről jövő hétfőn születhet döntés –, de még a szegedi rendezés sem elképzelhetetlen.

"Az Eb-nek nagy szerepe lenne a válogatási rendszerünkben, ott, illetve az azt követő héten zárnánk le az olimpiai csapatot, ezért bízunk benne, hogy sor kerül rá"

– fogalmazott a szövetségi kapitány.

Miután megvan a csapat, megkezdődik a közvetlen felkészülés a játékokra, majd a rajt előtt egy héttel elutaznak Takamacuba, az akklimatizációs edzőtáborba. A járvánnyal kapcsolatban Hüttner elmondta, hogy minden válogatott versenyző és edző megkapta az oltást, a legtöbben már a másodikat is, ezzel együtt a lehetőségekhez mérten továbbra is védik a sportolókat.

A májusi, szegedi pótkvalifikációs regattára rengeteg paraversenyző is nevezett, Weisz Róbert szakágvezető azt mondta, hogy a meglévő három mellé még legalább egy kvóta megszerzésében reménykednek. A felnőtt gyorsasági szakág programja az olimpiáig május 5-6. I. olimpiai válogató, pótkvalifikációs válogatóverseny és tájékoztató, Szeged

május 12-16. Európai pótkvalifikációs verseny és I. világkupa, Szeged

május 20-23. II. világkupa, olimpiai pótkvalifikációs verseny, Barnaul

május 28-30. II. olimpiai, illetve Eb-válogató, Szeged

június 3-6. Európa-bajnokság, egyelőre helyszín nélkül

augusztus 2-7. olimpiai kajak-kenu regatta, Tokió

(kajakkenusport.hu)

Boros Gergely, a szövetség szakmai igazgatója arról beszélt, hogy a versenyzők nagy része hazaérkezett a spanyolországi, portugáliai, illetve dél-afrikai meleg égövi edzőtáborokból, amelyek sikeresek voltak, a továbbiakban itthon folytatódik a felkészülés. A kerettagokat folyamatosan tesztelik a koronavírusra és már javában szervezik a hajók Japánba szállítását, illetve az akklimatizációs edzőtábort.

Schmidt Gábor emlékeztetett rá, hogy idén 80 éves az MKKSZ, és szeretnék, ha a tokiói szereplés méltó lenne az évfordulóhoz. Ennek apropóján bejelentette azt is, hogy a Gránit Bankkal meghosszabbították az együttműködésüket, a Mercedes-Benz Hungária Kft. pedig továbbra is autókkal segíti a versenyzők felkészülését. Az elnök beszélt a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia elindulásáról Sukorón, valamint a regionális akadémiai rendszer kiépítéséről, amely az egyéni olimpiai sportágakban egyedülálló itthon.

A sajtótájékoztatóba bekapcsolódtak versenyzők is, így a még Portugáliában edzőtáborozó Kozák Danuta, illetve Kopasz Bálint is.

Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos Kozák, aki egyesben, párosban és négyesben is olimpiai címvédő, elmondta, hogy számára jól jött a tokiói halasztás, mivel tavaly télen két sérülés is hátráltatta, így csak nagyon késve tudta elkezdeni a felkészülést. Most az elsődleges célja az, hogy kijusson a játékokra, tehát jelenleg elsősorban a hazai válogatóra készül.

"Azon az 500 méteren fog az egész év eldőlni, szinte.

Vannak már most is jó eredményeim, de nem tudom még, akkor hogyan tudok majd teljesíteni, de azért bizakodok" – fogalmazott a Ferencváros sportolója.

Arra a kérdésre, hogy kivel indul idén párosban, Kozák úgy felelt, hogy ez legyen meglepetés, de azért azt elárulta, hogy még ő sem tudja százszázalékosan.

A kajak egyes 1000 méter világbajnoka, Kopasz azt mondta, hogy hasonló formában van, mint egy éve ilyenkor, de keményebben edz, mert most tudja, hogy lesznek versenyek. A sérülések elkerülték, jó formában érzi magát. Korábban Sevillában gyűjtötte a kilométereket, jelenleg pedig a Maty-éren készül. Elárulta, hogy a négyes szereplésre nem pályázik, de 1000 párosban Nádas Bencével többször összeültek már, és biztatóak voltak az eredmények, így valószínűleg elindulnak a válogatón. Egyesben szerinte Varga Ádám és Dombvári Bence lehet itthon a legnagyobb ellenfele.

Magyarország egyelőre öt férfi kajakos, hat női kajakos és két női kenus kvótával rendelkezik a tokiói játékokra.

Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás