Tovább fortyognak az indulatok a sportlövőknél, Sidi Péter befejezné már a háborút

A közelmúltban nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi sportéletben is, hogy a magyar sportlövő-válogatott belső konflikutsa miatt a csapat nem tudott kiállni a világkupadöntőre Delhiben. Az 50 méteres összetett szám aranycsatájában a Pekler Zalán, Péni István, Sidi Péter összeállítású csapat az indiai trióval mérkőzött volna az aranyéremért, ám előbbi kettő percekkel a kezdés előtt jelezte, nem vállalja a szereplést, mert szerintük Sidi fegyvere nem volt szabályos.

A problémát az okozta, hogy Sidi ráragasztott a puskájára egy úgynevezett bipodot, amely a fegyver megtámasztására való, a komáromi puskás ugyanakkor állítása szerint csak súlyként használta, és a helyi fegyverellenőrzésen sem találták problémásnak.

Sidi Péter világ- és Európa-bajnok, Fair Play-díjas sportlövő egy tisztázónak szánt közleményt küldött az Infostartnak kedden, amelyben úgy vélekedik, eddig a történtekről "félremagyarázó nyilatkozatok" láttak napvilágot, ezért hosszabban is összefoglalta álláspontját, amely szerinte azután vált szükségessé, hogy a szövetség elnöke, Nagy György a történtekről "reményei szerint tájékozatlanságból, nem pedig rosszindulatból" tévesen értékelte a helyzetet.

Sidi közleményében kijelenti, Nagy György elnök a nemzetközi szövetség technikai igazgatóját helytelenül idézte, amikor csak azt húzta alá, hogy a kérdéses balanszsúlyok használata kapcsán szabályváltoztatás lesz, mivel az ISSF illetékese leszögezte azt is,

Sidi Péter fegyvere szabályos volt Delhiben is, ráadásul évek óta változatlan.

A sportlövő vitatja az elnök azon nyilatkozatrészletét is, amely szerint a csapatot Sidi Péter önhatalmúlag nevezte a versenyre, miközben "a nevezést az ISSF felé a magyar szövetség már jóval a verseny előtt leadta, amit bizonyít a 2021. március 15-i hivatalos nevezési lista is" - ezt a nevezési listát Sidi Péter csatolta is közleményéhez.

Úgy látja, a hazai szövetség fegyelmi bizottsága egy neki tulajdonított levélre hivatkozva tévesen marasztalta el.

"A hibáimért vállalom a felelősséget, de ezt másoktól is elvárom – a konkrét esetben a tények pedig 100 százalékig mellettem állnak" - vélekedik Sidi Péter, aki reméli, az olimpiáig már csak a lövészettel kell foglalkoznia, nem holmi fellebbezéssel. A nyilatkozat után "A sajtóban történő üzengetés és vádaskodás helyett tényekkel szeretném alátámasztani, hogy a magyar férfi puskás csapat nem volt itthonról benevezve a csapatviadalra" – mondta a Nemzeti Sportnak Sidi Péter közlését követően Nagy György, aki reményét fejezte ki, hogy a hivatalos dokumentumok nyilvánosságra hozásával pont kerül az ügy végére. Az MSSZ elnöke a lapban hozta nyilvánosságra azt a két dokumentumot, amelyek egyike az újdelhi világkupaversenyre leadott végleges nevezési lista, a másik az arra az Indiai Sportlövőszövetségtől válaszul kapott hivatalos dokumentum, amely az egyes versenyszámokra vonatkozó, a magyar szövetség által kifizetett nevezési díjakat tartalmazza. Egyiken sem szerepel a férfi puskások csapatszáma.

