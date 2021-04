Nagy verésbe szaladt bele a Chelsea

A Chelsea Thomas Tuchel - és Lőw Zsolt - kinevezése óta, 14 mérkőzésen át veretlen maradt, mindössze két gólt kapott, a német edzőt választották meg a PL legjobbjának márciusban. Minden adottnak tűnt, hogy a sorozat folytatódjon a West Brom ellen is, fél szemmel már a Porto ellen BL-negyeddöntőre is készülve.

A Chelsea jól is kezdett, Alonso szabadrúgása után Pulisic szerzett vezetést a 27. percben, ám két perccel később hatalmas fordulat állt be: a visszatérő Thiago Silva ugyanis piros lapot kapott. A Chelsea cserével igyekezett megerősíteni védelmét, de a birminghami együttes vérszemet kapott, és az első félidő hosszabbításában Pereira két góljával fordított is.

A londoni együttes a folytatásban igyekezett egyenlíteni, de ez azzal járt, hogy nagyon kinyílt, ezt pedig újabb két góllal büntette meg a WBA. Mount még visszahozta a reményt, de a szépítő találatot nem követte újabb, a vendégek okosan védekeztek, és a hajrában egy újabb góllal tették kiütésessé a sikerüket.

A Chelsea 10 éve, 2011 októberében kapott legutóbb hazai pályán öt gólt, akkor az Arsenaltól.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP/Justin Tallis