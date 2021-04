Danyi Gábor az olimpiai sorsolásról: szép kihívás, de állunk elébe

A magyar női kézilabda-válogatott a címvédő Oroszországgal, valamint Franciaországgal, Spanyolországgal, Svédországgal és Brazíliával került egy csoportba az idén nyárra halasztott tokiói olimpia csoportkörének csütörtöki sorsolásán. A másik ágon Hollandia, Montenegró, Norvégia, Japán, Dél-Korea, Angola játszik majd. A csoportokból az első négy-négy csapat jut a negyeddöntőbe.

"Soha nem búslakodom vagy sopánkodom azon, hogy esetleg a másik csoport sokkal könnyebb. Ez van, valóban nagyon komoly játékerőt képviselő csoportot kaptunk, de így hozta a szerencse. Csak azt kell nézni, hogyan fogunk tudni ebből jól kijönni, hogy fogunk tudni készülni, hogy fogunk tudni ezek a nagyon erős csapatok ellen jól szerepelni, mert az nem lehet kérdés,

ha már kijutottunk az olimpiára, akkor ott mindent szeretnénk megtenni az eredményes szereplésért"

– mondta Danyi Gábor.

A válogatott edzője szerint az öt rivális közül bármelyik dobogóesélyes a tokiói tornán, és mostantól csak rájuk szabad figyelni, mától kezdve nem is szabad több mondatot pazarolni arra, hogy a másik csoportba esetleg könnyebb ellenfelek vannak. "Azzal kell foglalkozni, amit hozott a sors. Ezek ellen a nagyon jó csapatok ellen kell felkészülnünk és megtennünk mindent" – tette hozzá a szakember, és jelezte, csak az lehet a cél, hogy a csoportból továbbjusson a válogatott, tehát megszerezze az első négy hely valamelyikét.

Danyi Gábor úgy véli, az nagy előny, hogy minden ellenfelet testközelből ismernek, hiszen a brazil csapaton kívül mindegyik európai csapat, de a brazil játékosok többsége is európai klubban játszik. Két hete a győri olimpiai selejtezőn mérkőzött a válogatott a az olimpiai bajnoki címvédő oroszokkal, a svédekkel két mérkőzést vívtak decemberben, a spanyolokkal is tisztában vannak, és a franciákkal is, aki szerinte még ebben az erős mezőnyben is a legerősebbek. "Hihetetlen fizikummal, technikai tudással, nagyon jó játékosállománnyal, kiváló edzői stábbal rendelkeznek, de őket is nagyon jól ismerjük.

Szép kihívás, de állunk elébe"

– jelentette ki a franciák néhány kulcsemberét a klubcsapatában is irányító edző.

Végül beszélt Kovacsics Anikó vállsérüléséről, a válogatott csapatkapitánya az FTC Fehérvár elleni bajnoki mérkőzésén sérült meg.

"Sajnos súlyosnak tűnik elsőre a sérülése, hiszen egy vállsérülés dobókarján soha nem lehet kicsi, de nagyon reménykedünk abban, hogy nem lesz hosszú távú kiesése, de amíg nem tudok pontos diagnózist, addig csak a reményeimet tudom kifejezni" – mondta.

