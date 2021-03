Valter Attila bebizonyította, megérte őt elvinni Katalóniába

A Katalán futam a kerékpárosok körében egy elég ismert, egyben igen félt verseny a nehézsége miatt, miután a terep igen dombos, amit a rendezők előszeretettel ki is használnak – fogalmazott az InfoRádiónak Valter Attila. Mint fogalmazott, bár nem úgy indult a verseny, ahogyan szerette volna, nagyon nagy öröm számára, hogy végül sikerült helytállnia, szépítenie, és egy olyan eredményt elérnie, amire nem is számított előzetesen, amely során rengeteg tapasztalattal, és nem utolsó sorban jó eredményekkel is gazdagodott, ami jót tett az önbizalmának is.

A kerékpáros az InfoRádió érdeklődésére megerősítette, az étkezéseket valóban úgy kell időzíteni, hogy azok a rajt előtt legalább 3 órával legyenek. Vagyis, miután a Katalán körverseny startjai jellemzően délelőtt 11 és 12 óra között voltak, így ő reggel 9 órakor kerített sort – jellemzően – zabkása, illetve omlett reggelijére, majd pár perccel később jöhetett egy is nagy adag tészta, vagy rizs. Hiszen a teljesítés szempontjából elengedhetetlen, hogy a szükséges kalóriaszámot bevigyék, amire napközben, a kerékpáron töltött időszakban nincs lehetőségük.

Magára a versenyre visszatérve megjegyezte, nem igazán tudja, hogy mivel sikerült átlendülnie a kezdeti kudarcokat követően a holtponton. Mint mondta, szeretett volna már az első szakasztól versenyben lenni a legjobb időkért, de ehelyett úgymond aludt a mezőnyben és nem volt résen. Így aztán szeretné azt gondolni, hogy nem meg kellett fordítani a hozzáállást, hanem csak el kellett múlnia a kezdeti balszerencsének. Úgy véli, talán az is segíthetett, hogy kicsit ideges volt, azon túlmenően, hogy bizonyítani szeretett volna magának és a csapatának is, hogy megérte őt elvinni a versenyre. De ebben abszolúte megértőek voltak, hiszen ez az első felnőtt éve. Annál is inkább, mert a katalán verseny megnyerése olyan versenyzők „kiváltsága”, akik képesek a Tour de France-t is elhódítani, amire neki és csapatának egyelőre még várnia kell. Emiatt elsősorban a szakaszeredményekért, és Valter Attila fejlődésének lehetettek hálásak.

A jövőt illetően a magyar kerékpárosra idén még vár egy alpesi kör, majd a nagy cél a Giro d’Italia, amelyen francia társát kell majd az összetett versenyben segítenie, amit óriási lehetőségnek tart Valter Attila. Illetve a nyáron várhatók az olimpiai játékok, ahová ugyancsak szeretne kijutni, és jól helytállni. A bringás bízik abban, hogy bárhol kap lehetőséget, tud majd szép eredményeket elérni.

