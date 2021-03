Utánpótlás Eb-n játszottak – világsztárok lettek

Az 1994-es volt az első, záró mini tornával véget érő kiírás, azt az olaszok nyerték az akkori korosztályos futball nagyágyúi, a portugálok előtt. Christian Vieri, Christian Panucci, João Pinto, Rui Costa vagy a francia Christophe Dugarry is a mezőnyben volt.

1996-ban az olaszok megvédték elsőségüket, Fabio Cannavaro lett a torna legjobbja, a spanyol Raúl a gólkirály. Panucci, Vieri, Francesco Totti, Alessandro Nesta is játszott az olaszoknál, a harmadik helyezett franciák legjobbja Robert Pires volt.

1998-ban, Romániában, a spanyolok nyertek Míchel Salgadóval és Gutival. A németeknél Michael Ballack és Miroslav Klose, a svédeknél Freddie Ljungberg, a románoknál Cosmin Contra, a hollandoknál Ruud van Nistelrooy, Mark van Bommel és Roy Makaay is játszott.

2000-ben, Szlovákiában, megint az olaszok nyertek, két későbbi világbajnokkal, Gennaro Gattusóval és Andrea Pirlóval. Nagyon erős volt az ezüstérmes cseh csapat Zdenek Grygerával, Milan Barossal, Marek Jankulovskival és a később a Ferencvárosban is szereplő Marek Heinzcel. Az angoloknál Frank Lampard, Danny Murphy és Jamie Carragher, a hollandoknál Van Bommel és Dirk Kuyt is játszott.

2002-ben, Svájcban, már győztek a csehek, tizenegyesekkel a franciák elleni döntőben. Soraikban Petr Cechkel, Grygerával, Barossal. A szövetségi edző a később Debrecenben is dolgozó Miroslav Beránek volt. A franciákat Philippe Mexés, Benoit Pedretti és Peguy Luyundula is erősítette. A görögöknél játszott néhány két évvel később a felnőtteknél Eb-aranyat nyerő, mint Jurkasz Szeitaridisz vagy Angelosz Hariszteasz, az olaszok csapatkapitánya Andrea Pirlo volt, az angoloknál pályára lépett Peter Crouch és Gareth Barry is.

2004-ben, Németországban, a házigazdák bevetették Bastian Schweinsteigert, Robert Huthot, Thomas Hitzlspergert és Lukas Podolskit, de nem jutottak a legjobb négybe. Megint az olasz nyertek, a döntőben Szerbia és Montenegró csapatát legyőzve. Alberto Gilardinót választották a torna legjobbjának, Daniele De Rossi és Andrea Barzagli is játszott a Squadra Azzurrában. Az ezüstérmesek egyik legjobbja a későbbi Vidi-sztár, Danko Lazovics volt. A horvátoknál Niko Kranjcar és Eduardo, a fehéroroszoknál a két Hleb fivér, a svájciaknál játszott Johan Vonlanthen, aki néhány héttel később az Eb-történet legfiatalabb gólszerzője lett.

2006-ban, Portugáliában Klaas-Jan Huntelaar volt a torna első számú csillaga, a legjobb játékos és gólkirály is lett a győztesek ászaként. Az olaszok között Giorgio Chiellini és Simone Pepe, a franciáknál Bacary Sagna, Lassana Diarra, Rio Mavuba, Yoann Goucuff, Jérémy Toulalan és Mathieu Flamini, a portugáloknál João Moutinho és Ricardo Quaresma, a dánoknál Daniel Agger is szerepelt.

2007-ben változott a rend, átkerült a torna a páratlan évekre. Hollandia nyerte (otthon) az aranyat, Ryan Babelt választották a szerbek elleni döntő legjobbjának, Royson Drenthét a torna MVP-jének. Az ezüstérmesek csapatkapitánya Braniszlav Ivanovics volt. A belgákat Axel Witsel, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen és Marouane Fellaini, a portugálokat João Moutinho, Nani, Hugo Almeida és Miguel Veloso, az angolokat Joe Hart, Gary Cahill, James Milner és Ashley Young, az olaszokat Chiellini és Pellé, valamint Riccardo Montolivo és Giuseppe Rossi erősítette.

2009-ben, Svédországban, német–angol döntőt játszottak, de a svéd Marcus Berget választották a torna legjobbjának. Horst Hrubesch keretéből Manuel Neuer, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Sami Khedira, Mesut Özil is világbajnoki címet nyert öt évvel később Rio de Janeiróban.

Anis Ben-Hatira később a Honvéd csatáraként az NB I-ben játszott.

Az angoloknál Joe Hart, James Milner, Theo Walcott, Micah Richards és Danny Rose is szerepelt. A spanyolok Nacho Monreallal, Bojan Krkiccsel, César Azpilicuetával, Javi Garciával és Javi Martínezzel vonultak fel. Az olaszokat Mario Balotelli, Claudio Marchisio és Sebastian Giovinco erősítette.

2011-ben kezdődött az újabb spanyol korszak, a következő öt tornából hármat megnyertek. Tíz éve Juan Matát választották a legjobb játékosnak, David de Gea, César Azpilicueta, Javi Martínez, Bojan Krkic, Ander Herera, a gólkirály Adrián López és Thiago Alcantara is kerettag volt. A torna válogatottjába bekerült a többi csapatból, például, a svájci Yann Sommer és Xherdan Shaqiri, az angol Chris Smalling, Kyle Walker, Daniel Sturridge és a dán Christian Eriksen is.

2013-ban megvédték címüket,

De Gea és Thiago másodszor is Európa-bajnok lett,

mellettük Isco, Koke, Asier Illarramendi és Álvaro Morata is játszott, ez sem volt gyenge generáció. A hollandoknál Georginio Wijnaldum és Luuk de Jong, az ezüstérmes olaszoknál Fabio Borini, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne és Marco Verratti, az oroszoknál Alan Dzagojev és Gyenisz Cserisov játéka emelkedett ki.

2015-ben, Csehországban, nyertek a svédek a portugálok előtt. Victor Lindelöf és John Guidetti futotta be azóta a győztesek közül a legnagyobb karriert, érdekes, hogy a Manchester United (akkor a Benfica) hátvédje csak egy sérülés miatt, az utolsó pillanatban került a keretbe. A portugáloknál Bernanrdo Silva, Raphael Guerreiro, João Cancelo, William Carvalho és João Mario is helyet kapott. Az angoloknál ott volt Harry Kane, Jesse Lingaard és Ruben Loftus-Cheek, a németeknél Marc-André ter Stegen, Emre Can, Joshua Kimmich és Serge Gnabry is.

2017-ben a németek megverték a spanyolokat a krakkói döntőben. Igaz, nem volt nagyon régen, csak négy éve, de azért érdekes, hogy a győztesek közül csak Serge Gnabry és a PSG-s Thilo Kehrer futott be igazán nagy karriert. (Vagy inkább csak Gnabry…) A spanyoloktól Kepa, Héctor Bellerín, Dani Ceballos, Saúl Níguez, Marco Asensio, Inaki Williams és Rodri is. A portugáloknál játszott Bernardo Silva, João Cancelo, Renato Sanches és Diogo Jota, az észak-macedón válogatottba két játékost, Viktor Angelovot és Enis Bardhit az Újpest adott, azóta játszott magyar klubban Viszar Muszliu és Boban Nikolov is. Az angoloknál Jordan Pickford, Ben Chilwell és Tammy Abraham, az olaszoknál Gianluigi Donnarumma, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi és Federico Chiesa is szerepelt. Ez volt egyébként az első 12 csapatos torna.

2019-ben a spanyol–német döntőt a spanyolok nyerték, a román George Alexandru Pușcașon kívül csak e két válogatott tagjaiból állt az All Star-csapat. Fabián Ruízt választották a torna játékosának, mellett Dani Olmo játszott még kiemelkedően, kettőjükön kívül Unai Simón, Unai Nunez, Dani Ceballos, Mikel Oyarzabal és Pablo Fornals játszott már az A-válogatottjukban is. A németektől ugyanezt Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Robin Koch, Suat Serdar, Nadiem Amiri és a torna gólkirálya, Luca Waldschmidt mondhatja el magáról. Néhány további, már naggyá lett név a torna szereplői közül: Moise Kean, Alex Meret, Lorenzo Pellegrini, Fede Chiesa, Nicolo Zaniolo (Olaszország), Nemanja Radonjics, Luka Jovics (Szerbia), Fikayo Tomori, Mason Mount, Dominic Solanke, Tammy Abraham, Aaron Wan-Bissaka (Anglia), Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Marcus Thuram, Moussa Dembélé (Franciaország), Ianis Hagi (Románia), Nikola Vlasic, Lovro Majer, Josip Brekalo (Horvátország).

Nyitókép: MTI/EPA/Matteo Bazzi