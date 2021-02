Ötgólos meccsen dőlt el: marad a második helyen a Puskás Akadémia

Hornyák Zsolt csapata sorozatban a negyedik sikerével őrzi második helyét a tabellán.

A házigazda csapat futballozott kezdeményezőbben az első félidőben és 45 perc alatt akár el is dönthette volna a három pont sorsát, de végül "csak" kétgólos vezetéssel mehetett pihenőre, ugyanis Mance és Kiss találatain kívül elpuskázta lehetőségeit. A különbség fenntartásához ugyanakkor kellett Tóth Balázs, a felcsútiak kapusa is, aki több remek védést mutatott be.

A fordulást követően mindkét együttes előtt adódtak lehetőségek, majd a vendégeknek jött össze a szépítés: az utóbbi időben belső védőként játszó Böde Dániel egy pontrúgást követően elől villantotta meg korábbi csatárerényeit. Nem sokkal később már az egyenlítést ünnepelhette a tolnai gárda: Böde ezúttal büntetőt harcolt ki, melyet a góllövőlistát vezető Hahn János - aki novemberben Pakson négy gólt lőtt a Puskásnak - értékesített.

A 80. percben újabb fordult jött, egy pontrúgásból ismét előnybe került a Puskás Akadémia. Az utolsó tíz percben óriásit hajrázott a Paks, a Puskás pedig kontrákkal veszélyeztetett, de az eredmény nem változott.

OTP Bank Liga, 21. forduló:

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 3-2 (2-0)

Felcsút, Pancho Aréna, zárt kapus, v.: Kárpály

Gólszerzők: Mance (21.), Kiss T. (24.), Plsek (80.), illetve Böde (68.), Hahn (75., 11-esből)