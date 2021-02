Jó hírek érkeztek Szoboszlai Dominikról

Továbbra is a felépülés szakaszában van Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig magyar válogatott futballistája, aki combsérülése miatt még nem mutatkozhatott be új csapatában.

A lipcseiek Twitter-oldala arról számolt be, hogy a téli átigazolási időszakban 20 millió euróért szerződtetett középpályás már egyéni edzéseken vesz részt.

ℹ️ Injury update: Konrad #Laimer and Dominik #Szoboszlai



Konni returned to the pitch today. He is on the road to recovery but there is still no timescale on his return ?



Dominik completed individual drills on the pitch today as he works on his recovery ?



?⚪#RBLeipzig pic.twitter.com/OjEasChwZ3 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 10, 2021