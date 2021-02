Super Bowl: már megint és még mindig Tom Brady – videók, érdekességek

A 43 éves Tom Brady, a floridaiak irányítója, aki tavaly húsz esztendő után hagyta el a New England Patriots csapatát, tizedik nagydöntőjében a hetedik bajnoki címét ünnepelhette.

A nagydöntők történetében eddig egyedül hazai pályán játszó Tampa Bay másodszor nyerte meg a Vince Lombardi-trófeát. A címvédő Kansas City megfojtotta a floridai védelem, egyetlen touchdownra sem volt képes, három mezőnygóllal csupán 9 pontot hozott össze.

NFL, 55. Super Bowl

Tampa Bay Buccaneers-Kansas City Chiefs 31–9 (7-3, 14-3, 10-3, 0-0)

Tampa, Raymond James Stadion, 25 ezer néző

Az első támadások korán véget értek mindkét oldalon, végül a Chiefs szerezte az első pontokat egy mezőnygólnak köszönhetően (0-3). A Tampa gyorsan válaszolt, egy 75 yardos támadássorozat végén Rob Gronkowski kapott touchdown-passzt Bradytől (7-3). A házigazda nem sokkal később növelhette volna előnyét, egészen a Chiefs gólvonaláig jutott, de négy kísérletből sem tudta beerőszakolni a labdát a célterületre.

A Patrick Mahomes által vezetett Chiefs támadósor képtelen volt haladni, ráadásul egy elrontott punt után kiváló mezőnypozícióból jöhetett a Buccaneers. A Kansas City védelme ugyan jól védekezett, de a mezőnygól-kísérletnél a speciális egység nagy hibát követett el - idő előtt ugrottak be -, így a büntetés után jöhetett újra Brady, aki újfent Gronkowskinak adott touchdown-passzt (14-3).

A Kansas csak egy mezőnygóllal tudott válaszolni (14-6), Bradynek pedig egy perce maradt a félidő vége előtt visszatámadni. A Chiefs védői újra több szabálytalanságot elkövettek, így a Tampa végül egy yardról jöhetett, Brady pedig Antonio Brownnak osztotta ki harmadik TD-passzát (21-6).

A második félidő első támadásából a Chiefs újabb mezőnygólt rúgott (21-9), de a Tampa azonnal válaszolt, Leonard Fournette 27 yardos futással szerzett újabb touchdownt (28-9). Mahomes a következő támadásban szorongatott helyzetből szeretett volna nagy játékot kihozni, de eladta a labdát, a Tampa pedig újra mezőnygólig jutott (31-9).

A zárónegyed elején a Chiefs egy hosszú támadás végén újra pontok nélkül maradt, a Tampa pedig így kényelmesen őrizhette az eredményt.

A mérkőzés legértékesebb játékosának, pályafutása során ötödször, Bradyt választották.

NFL? - Tom Brady has now won more Super Bowls than any franchise 7 - @TomBrady 6 - New England Patriots 6 - Pittsburgh Steelers 5 - Dallas Cowboys 5 - San Francisco 49ers 4 - Green Bay Packers 4 - New York Giants #SuperBowl #SBLV — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 8, 2021

Patrick Mahomes was pressured more in this game than any QB in Super Bowl history (29), passing the record of 25 by Jim Kelly in SB XXVI.



Tom Brady faced his fewest pressures (4) in any Super Bowl of his career pic.twitter.com/CnRaG7gR5s — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 8, 2021