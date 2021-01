Pádár Krisztián Japánból: „nem annyira fontos az ittenieknek az olimpia, hogy bármit kockáztassanak”

Mint az Infostart beszámolt róla, a kedvezőtlen koronavírus-járvány adatok miatt Japán pénteken ideiglenesen, február 7-ig megtiltotta külföldi sportolók beutazását az országba.

Múlt csütörtökön vészhelyzetet hirdetettek Tokióban és a szélesebb agglomerációban, pont ott, ahol a tavalyról elhalasztott nyári olimpiát rendezik.

Az InfoRádió a helyzet iránt érdeklődve felhívta a tavaly október óta Japánban játszó válogatott röplabdázót, Pádár Krisztiánt.

„Amikor nekem sikerült kijönnöm, akkor pont feloldották ezt az intézkedést, amit most vezettek vissza. Akik itt vannak, azokra nem vonatkozik a mostani korlátozás” – tette egyértelművé.

Pádár Krisztiánék jelenleg mindenhol maszkot kell, hogy viseljenek, de most még az edzés közben sem vehetik le, ez új szabály.

„Ha valamely csapattag vagy játékos megfertőződik, nem kötelező a két hét karantén. Most eléggé el vagyunk különítve a külvilágtól. A japán emberek most ezt nagyon komolyan veszik, fegyelmezettek, szerencsére a számok nem ugrásszerűen romlanak” – folytatta.

Úgy érzi, újévkor volt egy pici fegyelmezetlenség, ez dobott a számokon.

Kérdésre válaszolva elmondta, meglepődne, ha a korlátozások február 7-ig tartó időszaka lejártával a külföldi sportolókat "egy csapásra" beengednék, ahogy tavaly nyáron is; tudvalevő, hogy februárban elkezdődnének a baseball és a futball küzdelmei is az országban. Pádár Krisztián inkább azt gyanítja, először a helyi zárlatokat oldják majd fel, csak később engedik be a sportolókat, üzletembereket.

Arról, hogy a japán emberek mennyire szeretnék akár elhalasztva is, de vendégül látni a nyári olimpiai játékokat, azt mondta, biztos benne, hogy igazak a statisztikák arról, hogy 65 százalékos az elutasítottság.

„A japánok nagyon aggódósak, félősek, és számít a kórházak leterheltsége. Nem annyira fontos nekik az olimpia, hogy ezzel kockáztassák a helyzetet”

– vélekedett a röplabdázó.

Nyitókép: Kovács Tamás/MTI