Máris felborul a Forma–1-es menetrend, és csak júliusban állhat helyre

A Forma–1-es Kínai Nagydíj szervezői a koronavírus-járvány miatt halasztást kértek az autós gyorsasági világbajnokság vezetőitől, mert bizonytalan, hogy áprilisban meg tudják-e tartani a futamot. A hivatalos kérelmet már benyújtották, és az év második felében rendeznék a versenyt, csakhogy ez nem lesz egyszerű feladat – figyelmeztetett Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

Az idei versenynaptár a tavalyi 22 helyett 23 állomást tartalmaz, de az már kiszivárgott, hogy márciusról őszre halasztják az idénynyitónak szánt Ausztrál Nagydíjat, a szezon pedig Bahreinben rajtol majd.

Vámosi Péter szerint meglepő volt a kínai szervezők bejelentése, mert a hírek arról szóltak, hogy a koronavírus kiinduló országában megfékezték a járványt, visszatértek a normális élethez, ehhez képest mégis halasztást kértek. Emiatt ismét jelentősen módosítani kell a menetrendet, amivel a szakértő szerint ismét Európa jár jól, bár a szezon Bahreinben indul, ahogy tavaly is.

"Amit biztosnak gondolok, az a Spanyol Nagydíj, az a nagy kérdés, hogy a kettő közötti hathetes időszakot hogyan lehet kitölteni. Lehet kettős futam Bahreinben, mint tavaly, vagy átjön a mezőny Európába egy bevált versenyhelyszínre" – mondta a szakértő, de jelezte, több utcai futam esetében már hamarosan dönteni kell, mert például Monacóban vagy Bakiban már a futam előtt két hónappal el kell kezdeni a munkát, például paddockot építeni. Emiatt szerinte ezeket a futamokat le fogják mondani.

A programban utána következő Kanadai Nagydíj sorsa Vámosi Péter szerint szintén kérdéses, de utána már biztos lehet a versenynaptár, tavaly is az Osztrák Nagydíjtól indult be a szezon, most is így lehet.

"Nem nagyon van hely az őszi versenynaptárban az elhalasztott ausztrál és kínai futamnak, de elvileg kitartanak mellette a szervezők, csakhogy olyan sűrűre szabták a versenyszezon végét, hogy nincs igazán hová beilleszteni a versenyeket, és logisztikailag is nehezen megvalósítható" – mondta Vámosi Péter.

Az eredeti Forma-1-es versenynaptár

# Dátum Verseny Helyszín 1. 2021. március 21. Ausztrál Nagydíj Melbourne 2. 2021. március 28. Bahreini Nagydíj Szahír 3. 2021. április 11. Kínai Nagydíj Sanghaj 4. 2021. április 25. ? ? 5. 2021. május 9. Spanyol Nagydíj Barcelona 6. 2021. május 25. Monacói Nagydíj Monte-Carlo 7. 2021. június 6. Azeri Nagydíj Baku 8. 2021. június 13. Kanadai Nagydíj Montreal 9. 2021. június 27 Francia Nagydíj Le Castellet 10. 2021. július 4. Osztrák Nagydíj Spielberg 11. 2021. július 18. Brit Nagydíj Silverstone 12. 2021. augusztus 1. Magyar Nagydíj Hungaroring 13. 2021. augusztus 29. Belga Nagydíj Spa-Francorchamps 14. 2021. szeptember 5. Holland Nagydíj Zandvoort 15. 2021. szeptember 12. Olasz Nagydíj Monza 16. 2021. szeptember 26. Orosz Nagydíj Szocsi 17. 2021. október 3. Szingapúri Nagydíj Szingapúr 18. 2021. október 10. Japán Nagydíj Szuzuka 19. 2021. október 24. USA Nagydíj Austin 20. 2021. október 31. Mexikói Nagydíj Mexikóváros 21. 2021. november 14. Brazil Nagydíj Interlagos 22. 2021. november 28. Szaúd-Arábiai Nagydíj Dzsidda 23. 2021. december 5. Abu-Dhabi Nagydíj Yas Marina

