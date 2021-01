Bekövetkezett a Forma-1-ben, amit hetek óta sokan sejtettek

Márciusról novemberre halasztották a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat, ezzel hivatalossá vált, hogy a világbajnoki sorozat március utolsó hétvégéjén Bahreinben indul. A Kínai Nagydíjat sem rendezik meg a korábban tervezett áprilisi időpontban.

De - mint Wéber Gábor sportági szakkommentátor az InfoRádióban elmondta - a most körvonalazódó naptár sem látszik véglegesnek.

"Sajnos, ahogy tavaly is több alkalommal módosult, idén is ez várható, most ez az első változtatás a 2021-es naptárban.

Még a bahreini szezonkezdet után is lehetnek frissítések."

Kissé optimistának érzi a hármas hajrát Melbourne-nel, Szaúd-Arábiával, az új helyszínnel, valamint Abu-Dzabival "egymásra sűrítve", nem biztos abban, hogy ezt logisztikailag meg lehet oldani egy kimerítő, 23 futamos szezon végén, de még az is lehet, hogy "megnyugtató" lesz néhány futam kikerülése a naptárból.

Hogy például a kínai (Sanghaj) verseny megrendezhető-e azok után, hogy a promóter jelezte, az eredetileg vállalt időpontban (április 11.) nem tudja lebonyolítani a versenyhétvégét, azt mondta,

a promótereknek nagyon nehéz dolguk van, hiszen közönség nélkül garantált a veszteség, a költségeket közben biztosan ki kell gazdálkodni.

"A tavalyi év azon az elven alapult, hogy valahogy meg kell oldani, amit honorált is a Liberty Media, a Formula-1 tulajdonosa, de ezt a végtelenségig nem lehet folytatni. Kína azért van különösen nehéz helyzetben, mert a jelenlegi szigorú korlátozások tavaszig aligha fognak a szükséges mértékben enyhülni, a jegyértékesítést is már javában kellene folytatni, hogy legyen bevétel. Ezzel szemben egy nyári futamrendező még hónapokig kivárhat."

Az F1-szezon március utolsó hétvégéjén kezdődik.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Orosz Nagydíjának rajtja a Szocsi Autodrom versenypályán. MTI/Pool EPA/Jurij Kocsetkov