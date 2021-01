PSG: elmondta párizsi székfoglalóját Mauricio Pochettino

A Tottenham Hotspur korábbi mesterét szombaton nevezték ki. Az argentin szakember a német Thomas Tuchelt követi, akitől a Racing Strasbourg elleni siker után köszöntek el, miután a címvédő PSG jelenleg csupán a harmadik a Ligue 1 tabelláján.

"Ez a klub mindig is a kiválóságról szólt, a futballistáknak ki kell érdemelniük, hogy a csapat mezét viselhessék" – fogalmazott a 48 éves Pochettino, aki 2001-től 2003-ig maga is erősítette a párizsiakat, csapatkapitány is volt.

"Úgy gondolom, hogy fantasztikus a keretünk és elérhetjük a klub és a játékosok céljait, mert a labdarúgókban nagy a versenyszellem és trófeákat akarnak nyerni" – tette hozzá az új tréner, aki 2022 júniusáig írt alá.

A dél-amerikai szakember azt mondta, első feladata az, hogy biztosítsa, hogy a klubnál mindenki összedolgozzon.

"A legfőbb cél az, hogy mindenki egy irányba húzzon, és mindennél jobban akarja a sikert. Szilárd alapokon nyugvó erős klub akarunk lenni" – mondta Pochettino. Az új vezetőedző a szerdai, St. Etienne elleni idegenbeli bajnokin mutatkozhat be a kispadon.

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner