Edzőjük a nagy szériát futó Gulácsi Pétert dicséri, az ellenfél mestere pedig az élre álló RB Leipziget

"Óriási helyzetet teremtettünk számukra, de Péter nagyszerűen reagált és hárított. Egyenlíthettek volna" – mondta a tréner arra utalva, hogy a mérkőzés 86. percében, 1–0-s lipcsei vezetésnél a stuttgartiak védője, Waldemar Anton hirtelen teljesen üresen állt Gulácsi előtt, aki aztán kivételes reflexszel védte az ellenfél lövését.

A klub Twitter-üzenetben köszöntötte a magyar hálóőrt, akinek ez volt a 200. tétmérkőzése az együttes színeiben. A játékosról készült fotómontázs alá a #PeteTheWall (Pete a fal) hashtaget írták.

Az RB Leipzig védelme – benne a másik magyar válogatott játékossal, Willi Orbánnal – kiemelkedően teljesít eddig,

Orbán és a másik belső védő, Dayot Upamecano is remek teljesítményt nyújtott Stuttgartban.

A klub a Twitteren arról sem felejtett el megemlékezni, hogy ez volt a kapus ötödik meccse zsinórban, amelyen nem kapott gólt.

The #Bundesliga's best defence ?



Pete and co. haven't conceded in five consecutive matches in all competitions! ?



?⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/cLE6FPXITl — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 3, 2021