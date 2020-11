Így emlékezik a világ az elhunyt Diego Maradonára

Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.

"Elvittél minket a világ legmagasabb pontjára, és tettél minket rendkívül boldoggá. Te voltál a legnagyobb közülünk. Köszönet, hogy velünk voltál, Diego. Hiányozni fogsz egész életünkben" - írta a politikus.

Nápolyban Maradonát pályafutása alatt és azt követően "istenként" tisztelték, a Napoli közleménye szerint a legenda halála "pusztító csapást" jelent a város és a klub számára is.

"Gyászolunk, úgy érezzük magunkat, mint egy bokszoló, akit kiütöttek, teljes a sokk" - mondta Nicola Lombardo, a Napoli szóvivője.

Az FC Barcelona hivatalos Twitter-oldalán fejezte ki részvétét a világfutball egyik legnagyobb ikonjának halála miatt.

Pelé, a brazilok háromszoros világbajnok legendája rövid közleményében ezt írta: "Természetesen egy nap majd együtt rúgjuk a labdát ott fenn az égben".

Az Argentin Labdarúgó Szövetség Twitter-oldalának borítóképén egy fekete gyászszalag látható, a szervezet bejegyzésében azt írta: "Te mindig a szívünkben leszel".

Cristiano Ronaldo, a portugálok futballsztárja közölte, ő egy baráttól, a világ pedig egy zsenitől búcsúzik.

"Korunk egyik legjobbja volt, egy utánozhatatlan varázsló. Túl korán elment, de határtalan örökséget hagyott maga után és olyan űrt, amelyet lehetetlen betölteni. Nyugodj békében, sosem felejtünk el."

Lionel Messi úgy vélekedett, ez egy szomorú nap hazája, Argentína és a futball számára.

"Elhagyott bennünket, de nem ment el, mert Diego örök. Emlékszem a csodaszép vele töltött pillanatokra, és részvétemet küldöm családjának és barátainak" - írta közösségi oldalán a Barcelona argentin ásza. Diego Maradona legendás argentin labdarúgó haláláról szóló papírlapot tart a kezében két féri Nápolyban 2020. november 25-én. Sajtóhírek szerint az elmúlt hetekben többször is kórházban kezelt Maradona 2020. november 25-én elhunyt. MTI/EPA-ANSA/Ciro Fusco

A brazil Neymar kijelentette, mindig emlékezni fog Maradonára.

"Nagy örökséget hagytál ránk, a labdarúgás köszönetet mond neked" - fejtette ki.

Gary Lineker, az angolok korábbi válogatott csatára közölte, az elhunyt világbajnok generációjának legjobbja volt.

"Alighanem minden idők legjobbja volt. Áldott, de zilált élete után remélhetőleg békét talál isten kezei között" - tette hozzá.

Marta, a többször is a világ legjobb női labdarúgójának megválasztott brazil csillag szerint Maradona egy isten volt a labdával.

"Történelmi legenda, aki mindannyiunkat inspirált" - tette hozzá.

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség UEFA elnöke arról nyilatkozott, hogy nemrég még kommunikált Maradonával. "Minden jót kívántam neki, és most óriási sokként ért a hír. Csodás játékos volt, aki zsenialitásával és karizmájával is kiemelkedett. Hős volt Argentínában és Nápolyban, aki fiatal és idős szurkolókat is lelkesíteni tudott" - tudatta a szlovén sportdiplomata.

Farhan Haq, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) a szóvivője azt mondta, nemrég beszélt Maradonával. "Sokak véleményét tolmácsolom, amikor úgy érzem, néha mintha megérintette volna Diegót isten keze." Nyilasi: nálam ő volt a number one Nyilasi Tibor számára a szerdán elhunyt argentin labdarúgó-legenda, Diego Maradona volt a "number one", akit zsonglőrnek és varázslónak tartott. "Abban a szerencsés helyzetben vagyok, és hatalmas büszkeséggel mondhatom, hogy többször játszottam ellene, és csodálhattam a játékát" - idézte fel az M1 aktuális csatornának Nyilasi a magyar válogatott 1981-es dél-amerikai túráját, amelyen a nemzeti csapat nem hivatalos találkozót játszott többek között az Argentinos Juniorsszal. "Egy-egyet játszottunk, büszkén mondom, én lőttem a gólunkat, ő pedig akkor nem talált be. Olyan jelenség volt, hogy ha az ember ránézett, akkor a tekintete ott maradt kilencven percen keresztül, mintha a többiek nem is lettek volna a pályán."

Nyilasi bevallotta: neki kimondottan kedvenc játékosa volt az argentin világklasszis. "Élvezte a futball minden másodpercét, örömöt akart szerezni a világnak, egy bohém sztár volt, akit nem lehetett nem szeretni, függetlenül attól, hogy az életben voltak jó és kevésbé jó dolgai" - utalt Maradona "túl boldog" életvitelére.

Nyilasi Tibor közölte, mély fájdalommal és döbbenettel értesült a halálhírről.

"A magyar futball-legendák után vagy mellett ő volt nálam a number one. Nekem mindent jelentett, és a világ labdarúgásának is hasonló jelzőt lehetne mondani róla" - fogalmazott. Hangsúlyozta: páratlan módon több százmillió ember rajongott Maradonáért, aki - bár sokat játszott Európában - "mindig az argentin nép gyermeke volt", és "mindig át akarta ölelni Argentínát egy-egy győztes meccs után".

A Bajnokok Ligája szerdai csoportmérkőzései előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a legendás futballistáról.

Nyitókép: MTI/EPA/Taccjana Zenkovics