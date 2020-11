Kiss László: nem tudtam elvenni a labdát Maradonától

Hatvanéves korában szerdán elhunyt Diego Maradona. A világbajnok argentin labdarúgó halálát szívroham okozta. Kiss László olyan szerencsés helyzetben van, hogy a válogatott tagjaként kétszer is pályára léphetett még a nyolcvanas évek elején Maradona ellen. Mindkettő örökre szóló élmény volt, még akkor is, ha az egyik 4-1-es vereséggel zárult az 1982-es világbajnokságon, ahol az akkor még nagyon fiatal Maradona Kiss László szerint megállíthatatlan volt. Addigra azonban volt már tapasztalata róla, mert a spanyolországi vb előtt Argentínában túrázott a magyar nemzeti együttes, és ott összecsapott Maradona akkor klubcsapatával is.

Mint fogalmazott, jól felkészítette a csapatot Mészöly Kálmán, az akkori szövetségi kapitány és a segítője, Mezey György, külön taktikát dolgozott ki Maradona ellen: Sallai Sándor fogta őt hátulról, Kardos József pedig elölről, hogy ne kapjon labdát.

"Valójában a meccs úgy nézett ki, hogy

a kilencvenből hetven percet volt a labda Maradonánál. Keresztül-kasul vezette a pályán, és nem tudtuk leszerelni.

Jobbszélsőt játszottam azon a mérkőzésen, és mivel jó formában éreztem magamat, úgy gondoltam, majd megmutatom a védőinknek, hogyan kell egy embert lefogni. Megkapta a labdát, én ráálltam, és egy percig kergettem, de mindig másfelé ment, mint én, egyszer sem sikerült leszerelnem. Feladtam, leporoltam magam, és azt mondtam magamnak, Kiss Laci, neked nem ez a feladatod" – emlékezett vissza az első találkozásra, amely végül 1-1-es döntetlennel ért véget az Argentinos Juniors ellen 1981-ben.

Egy évvel később a világbajnokságon Maradona két gólt rúgott a magyar válogatottnak, ennek ellenére Kiss László erre is óriási élményként gondol vissza.

"Világklasszisokat nem lehet hatástalanítani. Közéjük tartozott Maradona is. Csodálatos volt ellene futballozni, a mai napig jó szívvel emlékszem vissza. Nagyon sajnálom, hogy ilyen fiatalon eltávozott, egy fantasztikus labdarúgó nincs már köztünk" – mondta a magyar futballista.