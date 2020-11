Drónnal zavarták meg Maradona temetését – galéria

A képeket aztán a világ nagy hírügynökségei is átvették – írja az Origo.

Közben világszerte a szurkolók és rajongók tízezrei tisztelegtek és vettek búcsút a szerdán elhunyt argentin legendától. Íme a legfrissebb fotók, videók.

Funeral of Legendary DIEGO MARADONA in Argentina ????.. This shows how much greatness he achieved in his career❤️❤️ May you get next life even better the Genius??? #MaradonaFuneral #maradona10 pic.twitter.com/oZ4dTncyNo