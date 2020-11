Hosszú Katinka kiöntötte a szívét a jelenlegi helyzetről

Hosszú Katinka jól érzi magát a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti versenyei miatt kialakított "buborékban", és teljesítménye ugyan eddig elmarad legjobbjától, azért érzi a javulást.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó az M1 televízióban kifejtette: a buborékban igazi élsportolói életmód zajlik. Hozzátette: ezek a hetek számukra

csak az edzésekről, a pihenésről és a versenyekről

szólnak, folyamatosan be van osztva az idejük, ami igazából egész gyorsan telik.

"Én azért egy kicsit tartottam attól, hogy majd ennyi időre be kell költözni, és nekünk magyaroknak talán még egy picit furcsább is, hogy egy köpésnyire lakunk, és mégis itt kell lennünk. Mégis nagyon jó dolog ismét találkozni és együtt lenni az úszóvilággal, meg versenyezni a legjobbakkal, így nagyon gyorsan telik az idő" - nyilatkozta. Kiemelte: így, hogy végre vannak versenyek, újra érzi azt a "fókuszt és koncentrációt", amit egyébként szokott a felkészülés során, csak az elmúlt fél évben neki és másnak sem adatott meg.

"Nekem majdnem ez a komfortzónám, hogy egy ilyen helyre be vagyok zárva.

Alapvetően mi úszók egyébként is ezt szoktunk csinálni világversenyeken, nincs nagy városnézés és mászkálás össze-vissza. Akkor mindenki az edzésre, a versenyre és a pihenésre koncentrál, szerintem nekünk úszóknak itt egy ilyen buborékban nem annyira furcsa a helyzet" - mondta. Kiemelte: a csapatok gyakran csinálnak közös összejöveteleket, játékokat, sétákat, hogy még jobban megismerjék egymást és összekovácsolódjon a társaság.

Hosszú Katinka hozzátette: neki személy szerint azért is hiányoztak nagyon a versenyek, mert ő kimondottan úgy, versenyről versenyre szeret készülni. Az elmúlt hat hónapban viszont ez kiesett az életéből, amire pályafutása alatt még nem volt példa.

"Sejtettem, hogy amikor elkezdek újra versenyezni, akkor nem leszek életem formájában, sőt... Ez aztán be is igazolódott. Természetesen ettől függetlenül még odateszem magam, mert nagyon fontos, hogy a csapatomnak a pontokat hozzam. Most csütörtökön lesz a harmadik meccsünk, nagyon remélem, hogy azt a javuló tendenciát, amit nyújtottam az első és a második meccsünkön, azt folytatni tudom. Esetleg még egy kicsit nagyobb léptékben is annál" - közölte.

Hosszú kifejtette: érzi, hogy egyre inkább visszakerül abba az állapotba, amikor egymás után jönnek a versenyek, de neki még az eddigieknél is többre lenne szüksége, hogy a legjobbját elérje.

"Azért is óriási eredmény, hogy sikerült ezt az egészet most így az őszre leszervezni, mert

még egy ilyen nagy verseny nem lesz már az idén.

Ezért szeretném felhasználni ezt a sorozatot arra is, hogy lendületbe kerüljek, amit megtartok a tokiói olimpiáig" - hangsúlyozta.

Az úszó kiemelte: ezt sorozatot ilyen formátumban és ilyen rövid idő alatt sehol máshol a világon nem tudták volna megrendezni. Hozzátette: mindezt a Duna Arénában, amely világviszonylatban is szinte páratlan, így a kettőt ötvözve a budapesti helyszínnél jobb helyet nem is találhattak volna.

A sorozat második szezonja a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvételével a Duna Arénában zajlik. A Magyarországra érkező sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan úgynevezett buborékban kell élniük. Tíz fordulót rendeznek az alapszakaszban, ezt követően kerül sor az elődöntőre és a döntőre.

Nyitókép: MTI/AP/Andrew Medichini