Hiába a rossz széria, Zinedine Zidane nem izgul

Zinedine Zidane, a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint nem kell "drámázni" a Bajnokok Ligája csoportkörében a Borussia Mönchengladbach vendégeként elért kedd esti 2–2-es döntetlen után, amely miatt Marco Rose, a németek trénere kicsit csalódott.

A házigazdák előzetesen eltervezett taktikája remekül működött, a stabil védekezésből indított gyors ellentámadások meghozták eredményüket, és amíg a Real nem tudott a kapuba találni,

a Gladbach 58 perc után Marcus Thuramnak, a világ- és Európa-bajnok Lilian Thuram fiának duplájával már 2–0-ra vezetett.

A madridiak nagy erőket mozgósítottak a hajrában az egyenlítésért, és végül a 87., majd a 93. percben szerzett gólokkal döntetlenre mentették a találkozót.

A Real így elkerülte, hogy sorozatban negyedik meccsét is elveszítse a BL-ben: az előző kiírás egyenes kieséses szakaszában a Manchester Cityvel szemben maradt alul kettős vereséggel, az előző héten, a főtáblás küzdelmek első körében pedig a Sahtar Donyecktől kapott ki otthon 3–2-re.

"Nem szeretnénk drámázni, mert úgy gondoljuk, hogy nincs erre szükség. A csapat megmutatta, hogy képes reagálni, de ahogyan máskor is, most is győzelmi céllal léptünk pályára, és semmiképpen nem vagyunk elégedettek a döntetlennel" – kommentálta az eredményt Zidane.

"Amikor két gólt kapsz az utolsó percekben, és ezzel pontokat veszítesz, az nem túl kellemes érzés,

ezért kicsit csalódott vagyok" – nyilatkozta Marco Rose, a Mönchengladbach edzője, aki szerint a Real keretének minősége volt a döntő.

"Természetesen jobban akartunk védekezni egészen a lefújásig, de néha a szerencsére is szükség van ahhoz, hogy ne kapj gólt, és nekünk ma este nem volt szerencsénk" – tette hozzá Rose.

A B-csoportot a Sahtar vezeti négy ponttal, a második Mönchengladbachnak és a harmadik Internazionalénak egyformán 2-2 pontja van, a negyedik Real Madrid egy ponttal áll.

Jövő kedden a Gladbach a Sahtar vendége lesz Kijevben, a Real pedig az Intert fogadja majd.

