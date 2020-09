A Juventus, négy-öt csapat ellen

Az átigazolási időszak eddig felettébb csendesen zajlott, hátra van még nagyjából két hét belőle, várhatóak további változások. Minden nagy klub tárgyal még, a lapokban biztosnak vélt játékosmozgások egy része is még folyamatban van. Ilyen, például, a nápolyi Arkadiusz Milik az AS Romába, vagy a farkasoktól Edin Džeko a Juventushoz szerződése, vagy az Internél Diego Godin távozása és Arturo Vidal érekezése, a Milannál a Celtic norvég védőjének, Kristoffer Ajernek a kölcsönvétele – s alakulhat még más, most még nagy titok övezte más átigazolás is.

Az élcsapatok közül egyedül a Juventus, a teljes mezőnyből még további négy csapat (Cagliari, Torino, Parma, Genoa) váltott edzőt. Ismert, hogy a bajnokcsapatot Andrea Pirlo vette át Maurizio Sarritól, ez a lépés ugyan kétségtelenül meglepő volt (bár ma már kevesen írják a véletlen számlájára, hogy Sareri menesztése előtt Pirlo az U23-as csapat élére szerződött.), ugyanakkor beleillik az új vonulatba: az élvonalbeli olasz klubok a korábbinál bátrabban szerződtetnek jeles játékosmúlttal, de szerény edzői tapasztalattal rendelkező jelölteket. A korábbi válogatott játékosok közül Andrea Pirlón kívül Gennaro Gattusónak, Pippo Inzaghinak, öccsének, Simonénak, Eusebio Di Francescónak, Giovanni Stroppának, Fabio Liveraninak, Antonio Conténak is lesz csapata a 2020–2021-es Serie A-ban. Ellentétben, például az angol bajnoksággal, túlsúlyban vannak a hazai edzők: a három külföldiből Szinisa Mihajlovics élete nagyobb részét már Itáliában töltötte, a horvát Ivan Jurić húsz éve az olasz futball szereplője, egyedül a tavaly az AS Romát átvevő Paulo Fonseca (viszonylag) új fiú.

A három újonc közül a Benevento és a Crotone az ország déli részének futballját erősíti, utóbbi, miután a Bari vagy a Lecce sincs az elitben, a legdélibb résztvevője a mostani Serie A-nak. A Spezia abszolút újonc, a feljutással teljesült a tiszteletbeli elnök és tulajdonos, a Nigériába települt sikeres üzletember, Gabriele Volpi nagy álma. (Volpi neve a vízilabda hívei számára is ismerős lehet, övé volt a Pro Recco is, egyébként 1943-ban Reccóban született.) A „kis sasoknak” (Aquilotti ) nem lesz könnyű bennmaradni az elitben, főleg, hogy legalább az idény feléig a hazai meccseit a majdnem 200 kilométernyire lévő Cesenában játssza majd, saját stadionja felújítása miatt.

Az előző idény legjobbjai közül a Juventustól távozott Pjanić, Matuidi és Higuaín, érkezett Arthur (Barcelona), Kulusevski (Parma), Correia (Manchester City), McKennie (Schalke) és Luka Pellegrini (Cagliari). Közülük utóbbinak van a legjobb esélye, hogy alapemberré váljon, főleg, hogy Alex Sandro egyelőre sérült. Arthur esetében kérdés, hogy brazíliai, vagy barcelonai formáját mutatja-e. Cristiano Ronaldo távozásáról pletykáltak, de a jelek szerint alap nélkül. Az ő formája, gólereje, döntő lesz a Juve szempontjából.

Az Internazionalétól távozott a nigériai Moses és Biraghi, érkezett Asraf Hakimi (Real Madrid), és Aleksandar Kolarov (AS Roma), de várható még Arturo Vidal szerződtetése is. Lautaro Martínez ügye egyelőre „leült” a Barcelonánál. Visszatért a Bayerntől Ivan Perišić

A Laziónál nagy kérdés, hogy a csapat vissza tudja-e nyerni a márciusi felfüggesztés előtti formáját, s hogy Ciro Immobile átmenti-e az új szezonra is elképesztő gólképességét. A keret nem sokat változott. Berisha (Reims), Vargić (Koper) és Guerrieri (Salernitana)

A Napolitól távozott Karnezis (Lille), Allan (Everton) és Callejón, de érkezett, mégpedig elképesztő, 70 millió eurós összegért a nigériai Victor Osimhen (Lille), továbbá Rrahmani (Verona), és Petagna (SPAL).

Az Atalanta nagy vétele a magyarok ellen az orosz válogatottban gólt szerző Mirancsuk (Lokomotiv), további új szerzemények: Muratore (Juventus U23), Pessina (Verona), Romero (Juventus). A belga Timothy castagne elment a Leicester Citybe.

Az AC Milan lemondott öt játékosról – Rodriguez (Torino), Begović (Bournemouth), Plizzari (Reggina), Brescianini (Entella), Bonaventura (Fiorentina) – leszerződtette ellenben Pierre Kalulut (Lille), Sandro Tonalit (Brescia) és Brahim Diazt (Real Madrid). S persze a lényeg: maradt Zlatan Ibrahimović.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco