Lőw Zsolt: nem szeretnék úgy nyugdíjba vonulni, hogy nem próbáltam ki magam vezetőedzőként

Belegondolt abba, hogy most már együtt emlegetik majd az ön nevét is Puskás Ferencével, Csernai Páléval, Schwartz Elekével vagy éppen Guttmann Béláéval, Kovács Istvánéval és Jenei Imréével is?

Ahogy haladtunk a Bajnokok Ligája elődöntője felé, úgy hívták fel a figyelmemet arra, hogy sok magyar szakember nem jutott még el ilyen magasságokba. Egy 38 éves, mondhatnánk, rossz sorozatot szakítottam meg azzal, hogy sikerült magyar szakemberként bekerülni az elődöntőbe. Ez egy kellemes mellékterméke a szakmának, hiszen amikor az ember napról napra azon dolgozik, hogy lépésről lépésre előrébb jusson, akkor nem gondolkozik azon, hogy ezzel akár történelmet is írhat Magyarországon, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a későbbiekben együtt fogják emlegetni ilyen nevekkel esetleg az enyémet is.

Azon elgondolkodott már, hogy honnan indult és milyen messzire jutott, amikor a BL-döntős PSG kispadján ülhetett?

Abszolút. Már játékosként elgondolkodtam, hiszen Magyarországról eljutni a Bundesligáig, a magyar utánpótlás-nevelés közegéből eljutni egy top szinten jegyzett bajnokságba nagyon hosszú pályaív volt. Ugyanezt tudom elmondani az edzői karrieremről is, hiszen a harmadosztályban kezdtem pályaedzőként a Red Bull Salzburg második csapatánál, és onnan lépésről lépésre, az osztrák másod-, majd első osztályon, aztán a Bundesliga II-n és a Bundesliga I-en keresztül jutottam el odáig, hogy Bajnokok Ligája-meccseket játszhattam már a Lipcsével is. Most Párizsban pedig sikerült egészen a döntőig menetelni, úgyhogy teljes mértékig tisztában vagyok azzal, hogy milyen utat jártam be. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen hosszú úton, de folyamatos fejlődéssel juthattam el odáig, hogy megérdemelten ülhettem a Bajnokok Ligája döntőjében a kispadon.

Lehet, hogy azért is, mert játékosként is csak egy nagyon rövid időszakot töltött Magyarországon? Az Újpestben játszott, de 2002-ben már Cottbus csapatát erősítette.

Nagyban közrejátszott az is, hogy csaknem tíz évet tölthettem el a Bundesliga I-ben és a Bundesliga II-ben, és ez a tíz év meghatározta nemcsak az életemet, hanem a személyiségemet is, sőt, a futballról alkotott elképzeléseimet, a futballfilozófiámat is nagy mértékben befolyásolta. Már játékosként olyan szakemberekkel dolgozhattam együtt, mint Ralf Rangnick vagy Thomas Tuchel. Az edzői pályám elkezdése például Rangnicknak köszönhető, míg a mostani sikereim pedig Thomas Tuchelnek, hiszen vele dolgozom együtt Párizsban. A Bundesliga-karrier, az ott töltött évek nélkül ezek a kapcsolatok nem lettek volna, sokkal kisebb lett volna az esélye annak, hogy egyszer ilyen szépre juthatok edzőként.

Önre nem is úgy tekintettek, mint egy magyar edzőre, korábbi magyar játékosra, hanem egyre, aki ott van közöttünk?

Abszolút.

Vagy úgy is föltehetem a kérdést, hogy magyarként mennyire volt nehéz előrejutni?

Az első évemben talán még igen, mert amikor kikerültem Cottbusba, akkor ott több magyar játékos volt, és inkább magyarként tekintettek ránk, de ahogy fogytak a magyar játékosok, és engem egyre jobban megismertek, a hozzáállásomat, a mentalitásomat, akkor nagyon sokszor elhangzott az, hogy én nem is magyar vagyok. A nevem sem magyar, úgyhogy onnantól kezdve a Bundesligában is szinte úgy kezeltek, nagyon kevésszer vetődött föl az én hovatartozásom, egy picit németként kezeltek, és ez most is így van. A Paris Saint-Germainnél a mai napig vannak olyan játékosok, akik nem tudják pontosan, hogy én Magyarországról jövök, pedig én ezt hangoztatom rendszeresen. A tíz év Bundesliga-múltat tudják, azt is tudják, hogy Thomas Tuchel német edzői stábjával érkeztem ide és hozzájuk tartozom, de mélyen szerintem nem tudják, hogy én egy magyar srác vagyok. Azért erre nagy hangsúlyt fogok fektetni, hogy a környezetem is tudja, hogy honnan jövök. A gyerekeinket is magyar nyelven neveljük, és borzasztóan fontos a számunkra az, hogy a gyerekeink tudják, mi egy magyar család vagyunk.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy játékosként is a sikereit nem a tehetségének köszönhette, hanem a kitartásának és szorgalmának. Ez igaz az edzői pályájára is?

Az edzői karrierem másképp alakul. Labdarúgóként nyilvánvaló, hogy nagyon sokat köszönhetek tényleg a hozzáállásomnak, a kitartásomnak, a profi gondolkodásomnak, hiszen nem én voltam a legtehetségesebb játékos, már azért is, mert védőt játszottam, ráadásul bal oldali védőt, és ritka, hogy a bal oldali védők a csapatnak a legügyesebb játékosai… A viccet félretéve, az én karrierem arról szólt, hogy rengeteget tudtam futni, gyors voltam, és megbízható szinten tudtam teljesíteni. Játékosként is már egy picit edzői fejjel gondolkoztam, és próbáltam ellesni az edzőktől mindig valami apróságot. Már akkor is másképp gondolkoztam, és a rengeteg tapasztalatból sokat tudok hasznosítani. Edzőként egy picit másképp jellemezném magam, hiszen még mindig szorgalmas vagyok, nagy munkabírással és alázattal a futball iránt, de nagyon sokrétű és szerteágazó szakmai alappal rendelkezem, amellyel bátran mozgok most már a futball világában.

Egy másodedzőnek mi a feladata a PSG csapatánál?

A futball rengeteg változott az elmúlt években. Az edzői szakma sokkal szerteágazóbb és sokkal több szakember segíti a vezetőedző munkáját, csapatmunka egy csapat felkészítése egy éven keresztül. Minden döntést közösen hozunk, legyen az edzéstervezés, edzésvezetés, taktika, ellenfélelemzés, saját mérkőzésünk elemzése, ezeket mind közösen végezzük. Mindenki elmondhatja a saját véleményét, és a rengeteg szakmai észrevételt aztán a vezetőedzővel közösen szűrjük, és próbáljuk a lényegét a csapat felé közvetíteni. Nyilvánvaló, az utolsó döntés mindig a vezetőedzőé, de a pályaedzőnek szinte minden területen van beleszólási joga és talán döntési joga is, úgyhogy nagy felelősséggel jár ez is.

