Kézilabda: maszkban kell szurkolni a meccseken

A Telekom Veszprém sikerével kezdődött a férfi kézilabda-bajnokság, a Budakalász elleni idénynyitót 35-24-re nyerték Lékai Mátéék pénteken. A mérkőzést nagyjából ezer néző tekintette meg a helyszínen. Már kedden és szerdán is újabb találkozókat rendeznek a férfi és a női élvonalban, és ezeken is ott lehetnek a szurkolók.

„Arra törekszünk, hogy amíg lehet, a létező legbiztonságosabban és minden egészségügyi előírást betartva, de

mindenképp nézők előtt rendezzék a meccseket.

Így is indult el a bajnokság, és amíg lehet, addig így folytatjuk” – mondta az InfoRádiónak a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatója.

A szövetség oldalán részletes egészségügyi protokoll jelent meg, amely sok területet szabályoz. Novák András szerint felkészültek a klubok a szabályok betartására.

„A protokollban ajánlások és kötelezettségek is szerepelnek benne az OSEI, a Nemzeti Népegészségügyi Központ iránymutatásai és nemzetközi példák alapján, a kézilabdára szabva. A legtöbb egyesület készen áll, vagy ha most még nem is, akkor könnyen és rövid időn belül fel tud készülni a szabályokra” – fejtette ki.

Az operatív igazgató az ellenőrzésről azt mondta: bíznak a klubokban, a kötelező elemek betartása közös érdek. Nem számít arra, hogy fegyelmi ügyeket fognak tárgyalni.

A protokoll szerint nincsenek lezárt szektorok és nem is kell helyeket kihagyni egymás között, vendégszurkolók is utazhatnak csapatuk meccsére. A belépéskor lázmérést végeznek mindenkin, és csak mehet be a csarnokba, akinek a testhőmérséklete 37,5 Celsius-fok alatt van. Az arénákban a higiéniai protokoll betartására vonatkozó feliratokat kell kihelyezni és fertőtlenítő helyeket kijelölni.

A drukkereknek kötelező a maszkhasználat a meccs alatt is.

„A szurkolóknak is meg kell érteniük, hogy a maszkkal is a csapatukat és a környezetüket védik, és ha a következő meccsre is ki akarnak jönni, akkor igenis fel kell venniük, ez a szabály” – mondta az operatív igazgató arra a felvetésre, mennyire életszerű, hogy a drukkerek arcukat eltakarva szurkolnak majd.

Nem minden csapat engedi be azonban a nézőket, a MOL-Pick Szeged már jelezte, zárt kapus meccsekkel készül.

„Ez a kérdés nem fekete vagy fehér. A Szeged így döntött, nem logikátlanul. A Veszprém meg úgy döntött, hogy nagyon komoly előírásokat betartva próbálja a nézőket kiszolgálni. Bízom abban, hogy el tudjuk szeparálni a nézőket a játékosoktól, és a drukkerek között sem történik semmi, így minél több meccset le tudunk játszani” – közölte Novák András.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba