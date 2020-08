Ezért emlegetik ma a Bayern Münchennél 1976-ot

„Normális esetben” talán a glasgow-i mérkőzés több szereplője is díszvendég lenne a lisszaboni Estadio da Luzban, de hát a mostani körülmények rendkívüliek. Zárt kapus mérkőzés, pontosan meghatározott körű és számú szereplővel. Karl-Heinz Rummenigge, mint a Bayern klubvezetője így is ott lesz a lelátón, Uli Hoeness, mint a klub történetének (Franz John, Siegfried Herrmann, Kurt Landauer, Wilhelm Neudecker és Franz Beckenbauer utáni) hatodik tiszteletbeli elnöke is valószínűleg – de nem azért, mert főszereplők voltak 1976-ban.

Negyvennégy év alatt szinte minden megváltozott a futballban.

Hajdanán a francia bajnok Saint-Étienne nem volt szegény csapat, de nem számított a legtehetősebbek közé. Ma már – az Atalanta negyeddöntőjére gondolva tegyük elé: szinte – elképzelhetetlen, hogy olyan csapat a legszűkebb elitbe kerüljön a bajnokok ligájában, amelynek a pénzügyi ereje nem kiemelkedő.

Az elmúlt napokban többször is megjelent a nemzetközi sajtóban, hogy a Paris Saint-Germain két szupersztárjának, Neymarnak és Kylian Mbappénak a vételára egyenként is több volt, mint a Bayern az Lyon elleni elődöntőben szerepelt kezdő tizenegyének összesített vételára, de azért a német rekorderbajnok még a katari pénzen a kontinens legjobbjai közé emelkedő PSG-vel szemben sem szegény rokon. Sőt… A Deloitte listája szerint a Manchester United, valamint a két spanyol, a Barcelona és a Real Madrid után a világ negyedik leggazdagabb labdarúgó-.klubja.

Két német edző irányít majd a kispadról,

ilyen 2013-ban, a londoni Bayern–Borussia Dortmund BL-döntőben fordult legutóbb elő ebben a sorozatban. Jupp Heynckes és Jürgen Klopp akkor, Thomas Tuchel és Hans-Dietrich Flick most. Utóbbi kettő pályafutása soha nem találkozott, Tuchel nem volt számottevő futballista, Flick igen, 1987-ben BEK-döntőt is játszott. (Flick pályafutásában két olyan állomás is akad, amelyik a PSG másodedzőjeként a döntőre készülő Löw Zsoltéban is, de ő 2000 és 2005 között dolgozott a Hoffenheimnél, a korábbi magyar válogatot védő 2006-ban ment oda játszani. Flick 2006-ban került Salzburgba, ahol Löw 2012 és 2015 között dolgozott.)

Ma este 9 órakor: Bayern München–PSG