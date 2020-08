Sportállamtitkár: ha minden így marad, lesznek futóversenyek ősszel

A mostani állás szerint meg lehet rendezni a nagy őszi futóversenyeket Budapesten - jelezte az InfoRádió Aréna című műsorában Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.

"Nagyon fontos az, hogy sportoljunk, ne csak a gyermekek, a családok, az idősebb korosztály is, ezért támogatjuk a szabadidősportot. Akár a koronavírus hatásait nézzük, mindenki láthatta, hogy

egyetlenegy eszköz van a kezünkben, amellyel meg tudjuk tartani és őrizni az egészségünket: a sport"

- jelentette ki Szabó Tünde.

Úgy érzi, mindenki szerette volna a karanténidőszakban is, hogy a gyermeke, de ő maga is menjen és mozogjon, éppen ezért ebben a nehéz helyzetben is - az operatív törzzsel együttműködve - lehetőséget adtak a szabadidős mozgásra.

Utalt arra is, hogy az önkormányzatokat anyagilag is támogatták abban, hogy a birtokukban lévő sportlétesítményeket naponta egy-egy órára lakossági célra ingyenesen elérhetővé tegyék, és ezzel sokan éltek is, ezzel több százezer gyermek is elérhető.

"Ezeket a programokat szeretnénk a jövőben még jobban kiterjeszteni, akár a gyógyfürdőkre, fürdőkre is, ez lesz a jövő" - jelezte.

A futóversenyekre visszatérve azt mondta,

ezeken a tömegrendezvényeken nagyon szigorúan be kell majd tartani a protokollszabályokat,

és a külföldről érkező sportolókkal is minden előírást be fognak tartatni.

Figyelni fognak arra, hogy ne legyenek egyszerre sokan egy helyen, és ez a sportrendezvények látogatóira is igaz lesz.

