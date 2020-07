Késely Ajna most nyílt vízre vált, és nem is akar nyaralni

Nehezen dolgozta fel a tokiói olimpia elhalasztását Késely Ajna, aki most már a jövőre fókuszál, és azon dolgozik, hogy mentálisan is el tudja engedni az idei évet.

"Nagyon sokan kiposztolták, nyilván én is, hogy most lenne az olimpia, és hogy egy év múlva lesz tényleg. Meg hogy most lenne a 400 gyors... nem akartam ebbe nagyon mélyen belegondolni, próbálom ezt az érzetet, hogy most mi lenne, dobogón állnék vagy sem, mert belevinném magam egy nem létező dologba. Nem szeretnék rástresszelni, jó lenne elengedni" - ecsetelte érzéseit a Kőbánya SC Eb-ezüstérmes úszója.

Számol mindenesetre azzal, hogy

decemberben lesz országos bajnokság,

de az addig tartó időszak most egy 4 hetes pihenéssel kezdődik, amivel kapcsolatban furcsa érzése van.

"Nem nagyon örültem neki, mert egyrészt a hétvégén amúgy is indulok a Balaton-átúszáson, de nekem az újrakezdés egy pihenés után mindig nehéz. A karantén után is az volt. Talán lelkileg vagyok ilyen beállítódású. Nem akarok nagyon kihagyni, szeretnék lejárni úszni, kondizgatni is, nem akarok leereszteni. A nyaralás pedig már megvolt" - vallott Késely Ajna, aki a hetekben legfeljebb anyukája futóversenyeire megy el majd egy-két napos kikapcsolódásként.

A Balaton-átúszást izgalommal várja, még úgy is, hogy a tavalyi - első - nem éppen volt neki kellemes élmény, az utolsók között kellett indulnia, és kerülgetnie kellett az embereket.

"Most az elején, a válogatottakkal fogok indulni, és nyilván az ő tempójukat szeretném felvenni,

megtapasztalni, hogy milyen ilyen körülmények között úszni, tiszta vízben, kevés ember között. És menni, menni..."

Nagyobb terve nincsen, de azért kíváncsi rá, mire képes nyílt vízen.

A teljes interjú péntek este fél nyolctól hallható az InfoRádió Ötkarika című magazinműsorában.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás