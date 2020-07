Kétszázötvenmillió forintra pályázhatnak a sportszervezetek

Kétszázötvenmillió forintra pályázhatnak sportszervezetek a HISZEK Benned! Sport Program második alprogramjának legújabb, ötödik ütemében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy az államtitkárság 2016 őszén hirdette meg a három pillérből álló HISZEK Benned! Sport Programot. Ennek célja - az ország népegészségügyi mutatóinak javítása érdekében - a szabadidősportolók körének bővítése, az egészséges életmódra nevelés, valamint minél több fiatal bevonása az utánpótlássportba és a tehetséggondozásba.

A támogatásokat személyi jellegű kifizetésekre, sporteszközök beszerzésére, létesítményhasználatra, versenyeztetéssel kapcsolatos feladatokra, valamint edzőtáborozáshoz szükséges költségekre lehet fordítani - közölte az államtitkár.

Mint elhangzott, olyan sportszervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyeknek

a bevétele nem haladja meg az évi bruttó 500 millió forintot,

a taglétszáma nem éri el az 1200 főt,

illetve amelyek az elmúlt három évben nem részesültek TAO-támogatásban.

A pályázatokat augusztus 15-éig lehet benyújtani, a támogatásokat szeptember közepétől folyósítják.

Az egyéb részleteket a SOSZ honlapján találhatják meg az érdeklődők.

"A pandémia is rámutatott arra, mennyire fontos a jó immunrendszer, a sportnál pedig nincs jobb egészségmegőrző tevékenység" - hangoztatta Szabó Tünde, aki szerint azért is fontos az utánpótlás-nevelés, mert egy társadalom olyan, amilyen a fiatalsága. "Ezért is kell minél hamarabb elkezdeni az ifjú tehetségek kiválasztását, és ezt többféle programmal igyekszünk támogatni" - emelte ki.

Tájékoztatása szerint a Helyi Integrált Szabadidősportos és Egyesületi Keretek közötti - rövidítve HISZEK - Benned! Sport Program II. alprogramjának V. ütemében a korábbinál egynegyedével nagyobb összegre pályázhatnak a kicsi és közepes sportegyesületek.

Az előző, negyedik ütemre 607 sportszervezet nyújtott be pályázatot 74 sportági szakágban, összesen 1,8 milliárd forintos igénnyel. A pályázók közel fele kapott támogatást, átlagosan 620 ezer forint értékben.

"Ezek a számok is arra motiváltak bennünket, hogy a programot folytatnunk kell, a támogatások ugyanakkor az utánpótlássportban elért eredményekben is megtérülnek" - fogalmazott Szabó Tünde, aki hozzátette, hogy a sportszervezetek egyenként 500 ezer és 4 millió forint közötti összeget igényelhetnek.

A támogatásokból a sportági toborzó események szervezéséhez, a versenyeztetési és nevezési díjakhoz, a különböző sporteszközök beszerzéséhez vagy a sportszakemberi foglalkoztatáshoz és létesítményhasználathoz kapcsolódó kiadásokat tudnak fedezni a sportegyesületek.

Deutsch Tamás, a program lebonyolításában közreműködő Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, fideszes EP-képviselő sikertörténetnek nevezte a programot. Hozzátette:

az egyéb programokkal és pályázati tanácsadással együtt a SOSZ több mint 1 milliárd forinttal támogatta a sportszervezeteket.

Szólt arról is, hogy az első négy ütemben 1821 pályázat érkezett be, közülük 924 nyert, és azok eredményeként négy-öt ezerrel bővült az utánpótlás korú sportolók létszáma.

"A koronavírus-járvány a diáksport-egyesületeket is érintette. Ezért reagálni akartunk arra, hogy ebben a nehéz helyzetben is segíteni tudjuk az egyesületeket, többek között abban, hogy meg tudják tartani a legfiatalabb sportolókat" - fogalmazott Deutsch Tamás, aki elmondta, hogy a szervezetek az eddigi 30 százalék helyett a pályázati összeg felét fordíthatják edzők személyi kiadásaira, 15 százalékát pedig kommunikációra.

Nyitókép: Pixabay