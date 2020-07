Wéber Gábor: minden adott, hogy Bottas megtörje Hamilton hegemóniáját

Wéber Gábor kommentátor szerint nagyon úgy fest, hogy idén nem lesz olyan istálló, amely megszorongathatja a Mercedest, a szoros verseny híveit pedig legfeljebb az éltetheti, hogy egyelőre egyféle pályán láthatták szerepelni a pilótákat. Ugyanakkor a Stájer Nagydíj a spielbergi Red Bull Ringen egy viszonylag magaslati pályán zajlott, nagyjából a tengerszint feletti 800 méteren, ez általában nem bizonyult jó terepnek a Mercedesnek a korábbi években – emlékeztetett a magyar közvetítés vezetője.

A hétvégi Magyar Nagydíj azonban már egy nagyon más jellegű pálya. Wéber Gábor megjegyezte, a hungaroringi futam a szezon derekán szokott lenni, amikorra már jól tudható, hogy mely autók viselkednek igazán jól egy technikás, szűk és kanyargós pályán, ehhez képest idén most derül majd csak ez ki igazán. A Red Bull csapata egyébként ebben bízik, hogy a Hungaroringen közelebb kerülhetnek a Mercedeshez, ami a nézők mentsvára is lehet, amennyiben szoros csatára vágynak, hiszen más kihívójuk nem nagyon látszik a mezőnyben – tette hozzá Wéber Gábor.

A korai szerződések és Bottas

A kommentátor arra is kitért, miután jövőre csak minimális változtatásokat engednek a szabályok, és gyakorlatilag a 2021-es és 2022-es szezont egybekötve kell kezelni, ezért, a csapatok korai szerződéseket kötnek, hogy nyugodtan lehessen készülni a jövő évre és hogy korán reagálhassanak a 2022-es nagyobb változtatásokra. Ez tükröződik Alonso szerződtetésében, a Ferrari vagy a Red Bull korai szerződéskötéseiben Verstappennel és Leclerc-kel, ahogy ez a tendencia mutatkozik a Mercedes finn pilótája esetében is. A sajtóhírek ugyanis arról szólnak, bár hivatalos bejelentés még nem volt, hogy Valtteri Bottas megegyezett Toto Wolffékkal a folytatásról, ami érthető is, hiszen a finn pilóta teljesítménye elég meggyőzőnek tűnt az első két hétvégén, és hat ponttal vezet Lewis Hamilton előtt – tette hozzá Wéber Gábor. Ezért nehézkes is volna a Mercedesnek ebben az időkorlátok közé szorított periódusban az utódlásáról gondolkodnia – fogalmazott a kommentátor, aki szerint ebből a szempontból

minden csapat csúsztatott egy évet fejben a 2022-ben várható komoly szabályváltozatások miatt.

Wéber Gábor szerint Valtteri Bottasnak inkább hosszabb távon lehet nehéz dolga a Mercedesnél, hiszen az elmúlt világbajnoki évadokat tekintve elmondható, hogy Hamilton ellen annál inkább lehet esélye bárkinek, minél rövidebb egy szezon, de egy 20-22 futamos évadban nagyon nehéz a brit pilóta átlagteljesítményét tartani. Ilyen szempontból az idei év éppen Bottasnak kedvezhet, kiindulva ugyanis abból, hogy 10-15 körüli versenyt fognak megrendezni, akkor máris egy 20-25 százalékkal csökkentett futamszámú szezonban kell felvennie a kesztyűt Hamiltonnal. Eddig leginkább csak megvillanásai voltak a finn pilótának, de egy teljes év szempontjából még nem volt esélye – fejtette ki a szakember.

Bottasnak a következő periódus – a Hungaroring, valamint a papíron szintén Hamiltonnak kedvezőbb két silverstone-i futam – nagyon fontos lehet, ha ki akar lépni a saját árnyékából. Vélhetően már mindenki beskatulyázta, az alapján hogy mire is képes: futamgyőzelmekre, egy-egy kiemelkedő pole-pozícióra, nagyon gyors egykörös tempóra, amely nagyobb erőssége, mint a versenytempója – sorolta Wéber Gábor.

Ha a következő versenyeket azonban Hamilton rendre hozza Bottasszal szemben, megint elkezdhet beállni egy status quo a csapaton belül.

Egyáltalán nem lesz könnyű, mindent mérlegelve azonban mégis lehet most rá esély, hogy a finn pilóta megtörje csapattársa hegemóniáját – jegyezte meg.

