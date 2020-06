Megegyezett Timo Wernerrel a Chelsea, nyilvánosságra hozták a részleteket

A londoni klub előbb beleegyezett, hogy kifizeti a 24 éves támadó 60 millió eurós kivásárlási árát a lipcseieknek, majd ezt követően megegyezett a futballistával is a szerződés részleteiről, szerdán pedig valamennyi érintett hivatalosan megerősítette a klubváltás tényét.

"Boldog vagyok, hogy a Chelsea-hez írhattam alá, nagy büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen nagyszerű csapatnál folytathatom a karrierem" - áll a csatár közleményében, melyben a Leipzigről sem felejtkezett el. - "Természetesen szeretnék köszönetet mondani az RB Leipzignek, a klubnak és a szurkolóknak ezért a négy csodálatos évért. Örökre a szívemben maradtok."

A játékos a német Bundesliga mostani szezonjának végéig marad Lipcsében, az augusztusi Bajnokok Ligája nyolcas döntőben viszont már nem számíthat rá a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató gárda.

Werner 2016-ban, az együttes első élvonalbeli szezonját megelőzően csatlakozott a Lipcséhez, melynek színeiben eddig 93 gólt szerzett, ami klubcsúcs. A mostani szezonban a bajnokságban 26-szor, a Bajnokok Ligájában négyszer volt eredményes.

Timo Werner a Twitteren üzent a két klubnak és azok szurkolóinak:

To everyone at @ChelseaFC :

I’m incredibly happy to be joining the Blues next season! It feels like the right step for me and I am delighted to become a part of Chelsea FC. Really looking forward to playing for such a fantastic and historic club!

See you soon Chelsea fans! ? pic.twitter.com/WLcagJCHWt