Heidi Löke teljes mérkőzéseket játszott le orrtöréssel - eddig bírta

Azonnali hatállyal kés alá fekszik a Győri Audi ETO KC korábbi BL-győztes beállója, a norvég Heidi Löke - szúrta ki a norvég sajtóban megjelent hírt az NSO.

A 37 éves sportoló még a decemberi kézi-vb-n szenvedett orrtörést a Dánia elleni középdöntőben, de egyrészt be tudta fejezni a találkozót, másrészt a további meccseken is ott volt.

Mostanra jutott el arra az elhatározásra - és lehetősége is most lett rá -, hogy megműtteti az orrát, mivel sérülése már légzési nehézségeket is okozott neki, éjszaka például már csak a száján tud levegőt venni.

Ha idén megrendezték volna az olimpiát, még azt is kivárta volna a beavatkozással. Az idény számára ugyanakkor kezdődhet, mint a többieknek: júliusban.

Nyitókép: MTI/EPA/NTB Scanpix/Vidal Ruud