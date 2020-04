A szabályok megengedik, hogy május végén folytatódjon a magyar bajnokság

„Május 4-től a profi, amatőr és tömegsportban engedélyezzük az edzést és a zárt körű sporteseményeket” –jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

A bejelentés szerint a rendezvények korlátozása továbbra is érvényben marad. Ennek értelmében Magyarországon ötszáz főnél nagyobb rendezvényeket augusztus 15-ig nem lehet tartani.

Ez azonban azt is jelenti, hogy a szabályok nem tiltják a zárt kapus sportesemény megrendezését, amennyiben az azon közreműködők száma nem haladja meg az ötszáz főt.

Az MLSZ múlt heti döntését értelmezve ez azt jelenti, hogy a csapatok folytathatják az edzéseket, s amikor az szakmailag indokolt, s eltelik a jelzett húsznapos határidő, zárt kapuk mögött folytatódhat az OTP Bank Liga.

A múlt heti bejelentés alapján úgy kalkulálható, hogy a következő forduló május 23-án lehet. A folytatás pontos menetrendjéről az MLSZ elnökségének kell döntenie.

„Ha lehetővé teszik, akkor elkezdjük a bajnokságot, az MLSZ elnöksége erről korábban állást is foglalt, és erről tájékoztatta a csapatokat is. A mi számításaink szerint május 23. és június 13. között tudnánk elkezdeni, és ez esetben be tudjuk fejezni június végére, július legelejére” – mondta Csányi Sándor, az MLSZ elnöke a Böszörményi-Nagy Gergellyel, a Brain Bar alapítójával folytatott csütörtöki beszélgetésben.

A Nemzeti Sport Online arra emlékeztet, az nem vált egyértelművé, hogy az edzésekre és a zárt körű meccsrendezésre vonatkozó engedély az egész országra vagy csak vidékre érvényes-e.

