Gulácsi Péter a Bundesliga legjobb kapusa!

Honigstein nem elfogult, megjegyzi, hogy a 29 éves kapusnak a szezon elején akadt néhány rosszabb mérkőzése, aztán visszanyerte remek formáját. A legnagyobb dicsérete:

„A magyar válogatott kapus egyre inkább a fénykorában lévő Petr Čecket idézi, s nem csak a frizurája miatt.”

Kiemeli, hogy Gulácsi Péter nem a látványosságra törekszik, nagyon képzett kapus, stílusa nem mindig kapott elismerést Németországban, ahol a legjobb kapust óriásinak és pimasznak szeretik látni. (Alighanem Oliver Kahnra és Manuel Neuerre utalt Honigstein.) A számok, a statisztikák is Gulácsi Pétert emelik az idény kapusai közül a trónra, ismét, mondhatni, hiszen a Kicker osztályzatai alapján a 2018–2019-es szezonnak is ő volt a legjobbja. Az fbref.com szakportál adatai alapján Neuerrel és a Mönchengladbach svájci kapusával, Yann Sommerel összevetve is neki a legjobbak az aktuális mutatói. Honigstein szerint a nem számszerűsíthető érvek is vannak Gulácsi nagyszerűsége mellett: az RB Leipzig legrégebbi pillére, aki mindössze három évvel fiatalabb csak a vezetőedzőnél, Jürgen Nagelsmann-nál. Tapasztalatával sokat segít, nagy része van abban, hogy a lipcsei csapat az idényben otthon és idegenben is döntetlent játszott a Bayernnel, s bejutott a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc közé.

Ami a magyar válogatott kapusa előtti tíz mezőnyjátékost illeti, Honigstein három középhátvédet állított csapatába: Edmond Tapsobát (Bayer Leverkusen), Dayot Upamecanót (RB Leipzig) és a veterán Mats Hummelst (Borussia Dortmund). A névsor meglepetése a Burkina Fasóból származó, mindössze 21 éves Tapsoba, aki klubja csak január végén szerzett meg a portugál Vitória Guimarãestől. Óriási védő volt, mindössze kilenc meccs alapján is helyet „követelt” a csapatban. hajdanán a Leicester City lemaradt róla – Tapsoba nem kapott munkavállalási engedélyt az Egyesült Királyságban –, de Honigstein szerint aligha zárult be végleg a hátvéd előtt a Premier League kapuja. Evidens választás Dayotchanculle Oswald Upamecano, az RB Leipzig Normandiában született izomkolosszusa, aki – Gulácsihoz hasonlóan – az RB Salzburgon keresztül került Lipcsébe. Angol klubok mellett a Real Madrid is szerepel a kérői között. Távozásával sokat veszítene az RB Leipzig,

a felépült Willi Orbánnal nagyszerű kettőst alkotnának a védelemben.

A középpályás sor: Asraf Hakimi (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Thiago (Bayern München) és Alphonso Davies (Bayern München). Három légiós és egy ifjú német. A marokkói válogatott Hakimi a Real Madrid játékosa, csak kölcsönben szerepel a BVB-nél, minden bizonnyal visszatér a Bernabéuba. Kifejezetten támadásorientált, gólerős játékos. Thiago minden bizonnyal a Bundesliga technikailag legjobban képzett játékosa. Klubtársa, a kanadai Davies ennek a szezonnak a felfedezettje, 2019–2020-ban robbant a legjobbak közé. Egyetlen példa arra, mit jelent a tudomány a mai futballban: Honigstein megemlíti, a német mérnök, Jörg Seidel által működtetett Goalimpact egy algoritmus alapján 2017-ben megjövendölte, hogy az akkor 17 éves, a Major League Soccerben, a kanadai Vancouver Whitecapsben futballozó Alphonso Davies világklasszis lehet. A Bayern a következő nyáron 22 millió euróért megvette (nem bizonyított, hogy e szakvélemény alapján), a libériai szülőktől Ghanában született, majd Kanadába menekült ifjú pedig tényleg fantasztikus futballista lett.

Nem emlegettük még Kai Havertzet, aki 20 éves korára a legjobb német középpályások közé emelkedett. Ahogy Honigstein írja:

csak a Covid-19 lehet az akadálya annak, hogy a Bayer Leverkusen 100 millió eurót kapjon érte, ha eladja.

A háromtagú csatársor: Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern München) és Timo Werner (RB Leipzig). Nincs meglepetés. Sancho az egyik legtehetségesebb Bundesliga-játékos, a legfiatalabb, aki elért a 25 gólos határt. Remek előkészítő, mérkőzésenként majdnem öt kapura lövési lehetőséget dolgozik ki társainak. Lewandowski? Evidencia. Harminchárom klubmérkőzésen 39 gólt szerzett a szezonban. Timo Werner a harmadik lipcsei a tizenegyben, pályafutása legjobb évadjában volt a felfüggesztés előtt. S talán egy időre az utolsóban, amit a Bundesligában töltött.

