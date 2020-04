Szoboszlai Dominik: az AC Milan lehet az új klubja

Jó ideje napirenden van a kérdés, hogy a magyar futball legnagyobb tehetsége, a Red Bull Salzburgban már alapjátékossá előlépő Szoboszlai Dominik hol folytathatja profi pályafutását. Többször volt már szó angol csapatok, elsősorban a Liverpool és az Arsenal érdeklődéséről, és a salzburgi előélet miatt logikus lenne a német Bundesliga is következő lépésként, például a szintén Red Bull-érdekeltség Leipzig.

Csakhogy Marco Rossi, a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya a minap egy interjúban elejtette, hogy új tudja, Serie A-s csapatok érdeklődnek leginkább Szoboszlai megvétele iránt. Akkor több csapat is elhangzott, mint lehetséges vevő, most viszont az olasz Tuttosport megírta, hogy tudja a tutit. A sportlap szerint a Milan lehet a befutó.

A gondolatmenet logikus, a régi dicsőségüket visszaszerezni tervező milánóiak fiatal, szépreményű fiatalokra építenének, akik máris bevethetők, márpedig Szoboszlai már nyolcszoros magyar válogatott, és öt Bajnokok Ligája-mérkőzésen is pályára lépett. Az igazán döntő érv azonban az lehet, hogy várhatóan a német Ralf Rangnick veszi át a szakmai munka irányítását a Milannál, márpedig ő a Red Bull sportfejlesztési igazgatója.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor