Ronaldinho különleges helyen ünnepli 40. születésnapját

Ronaldo Assis de Moreira, azaz Ronaldinho 1980. március 21-én született, szombaton negyven éves. Minden bizonnyal az Asuncióntól 31 kilométernyire lévő, különlegesen őrzött börtönben tölti majd a napot, bátyjával, Robertóval együtt. Mint ismert, a testvérpárt két hete hamis útlevél használata miatt tartóztatták le a paraguayi fővárosban, egyébként egy korábbi ügyük miatt nem hagyhatták volna el Brazíliát.

A beszámolók szerint a fivérek egy közös szobában (inkább nevezhető annak, mint cellának) várják a büntetésük kiszabását, elválasztották őket a többi, közel kétszáz elítélttől. Kapnak újságot, a két ágy mellett légkondicionálóval, rádióval és televízióval is felszerelt a szobájuk.

Ügyük elbírálását állítólag nehezíti a koronavírus-járvány miatt Paraguayban is meghozott néhány rendelkezés, ügyvédjük, Sergio Queiroz a riói O Globónak elmondta, hogy várniuk kell mobiltelefonjuk bevizsgálására.

„A szakértők megígérték, hogy gyorsan ellenőrzik a telefonokat. Bár ez legalább egy hétig tart” – közölte az ügyvéd.

Doktor Queiroz szerint az Assis testvérek ártatlanok, de más források szerint helyzetül súlyosabbá válhat. A Reuters arról számolt be, hogy a paraguayi ügyészség mérlegeli Ronaldinho megvádolását pénzmosással is, a hamis útlevél felhasználása mellett. Emlékeztet arra, hogy a hajdani futballsztár és testvére a Dalia López Angyali Testvériség Alapítvány meghívására érkezett Paraguayba, amely helyi és brazil politikusokhoz is kötődik.

Brazil források szerint óriási a különbség az ügy brazil és paraguayi tálalása között. Előbbiek úgy vélik, a szomszédos országban politikai ügyet kívánnak kreálni az esetből. Sergio Moro brazil igazságügyi miniszter és a paraguayi belügyminiszter, Euclides Azevedo merőben más álláspontra helyezkedett. Azevedo megerősítette, hogy Mario Abdo Benítez paraguayi elnök kérte, hogy mélyebben, minden létező körülményre kiterjedően vizsgálják meg Ronaldinho ügyét, akit Jair Bolsonaro brazil elnök továbbra is a hazai turizmus tiszteletbeli nagykövetének nevez.

Nyitókép: MTI/AP/Jorge Saenz