Kiütéses Bayern-győzelem és kiadós botrány

A Bayern München kiütéses, 6-0-s győzelmet aratott a Hoffenheim vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának szombati játéknapján.A bajoroknál Coutinho két gólt szerzett. A Hoffenheimnek ez volt eddigi legsúlyosabb hazai veresége a Bundesligában.

A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani szurkolói rendbontás miatt, a vendégszurkolók a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen tiltakoztak. A bírónál akkor telt be a pohár, amikor egy sértő hangvételű molinót is kifeszítettek. A második játékmegszakítás után, amikor húsz percig állt a játék, és a mérkőzésvezető az öltözőbe küldte a csapatokat, a labdarúgók visszamentek ugyan a pályára, de a hátralévő bő tíz percben már csak "gurigáztak" a labdával, érdemben nem futballoztak, ezzel is tiltakozva a vendégszurkolók viselkedése ellen. A kényszerszünet alatt a Bayern teljes vezérkara és néhány játékos is a müncheni szektorhoz vonult, hogy lenyugtassa a drukkereket.

Hoppot, aki az SAP egyik alapítója, sok német szurkoló nem szereti amiatt, hogy a vagyonát felhasználva az alsóbb ligákból az élvonalba vezette a Hoffenheimet.

Egy, a mostanihoz hasonló molinó miatt korábban a Borussia Dortmund szimpatizánsai 50 ezer eurós büntetést kaptak és két szezonon keresztül nem lehetnek ott a sinsheimi mérkőzéseken, a Hoffenheim otthonában. Az elmúlt fordulóban szintén tiltakoztak Hopp ellen, most szombaton Kölnben is sértő hangú feliratot mutattak fel a drukkerek.

Ami a magyar érdekeltségű meccseket illeti: Sallai Roland kezdőként a 70. percig játszott a Dortmund otthonában 1-0-ra alulmaradó Freiburgban, míg Szalai Ádám csapata, a Mainz 2-0-ra nyert a vendég Paderborn ellen. A magyar válogatott csatárt a 84. percben cserélték be.

Bundesliga, 24. forduló: Hoffenheim-Bayern München 0-6 (0-4)

Borussia Dortmund-SC Freiburg 1-0 (1-0)

Augsburg-Borussia Mönchengladbach 2-3 (0-0)

FSV Mainz-Paderborn 2-0 (2-0)

pénteken játszották:

Fortuna Düsseldorf-Hertha BSC 3-3 (3-0)

később:

1. FC Köln-Schalke 04 18.30

vasárnap:

Union Berlin-VfL Wolfsburg 13.30

RB Leipzig-Bayer Leverkusen 15.30

Werder Bremen-Eintracht Frankfurt 18.00