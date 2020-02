Gulácsi Péter ezúttal a siker kapujában

Az elmúlt másfél évben Gulácsi az RB Leipzig legjobb játékosa a tekintélyes Kicker osztályzatai alapján. Nem meglepő, hogy az AFP is vele készített interjút a nagy mérkőzés előtt. Ebben a kapus beszélt arról, hogy kivételes lehetőséget jelent a csapat számára Angliában játszani. Az RB Leipzig eddig hat ellenféllel játszott 2017 ősze óta a királykategóriában, a Premier League-hez tartozó rivális még nem volt köztük. Olyan tekintélyes sem, mint a legutóbbi sorozat döntőse. (2017 őszén a Porto, a Beşiktaş és a Monaco, 2019 őszén pedig a Benfica, a Lyon és a Zenit volt a négyesében.)

Gulácsi megjegyezte, nagyon nehéznek ígérkezik a Tottenham elleni mérkőzés, de pontosan azért küzdöttek, hogy ilyen meccseik lehessenek.

Az RB Leipzig 2009-ben még a német futballpiramis ötödik szintjén szerepelt, onnan rakétázott fel viharos gyorsasággal az elitbe. A keret kulcsjátékosai közül a magyar kapuson kívül a svéd Emil Forsberg, a dán Yussuf Poulsen, az osztrák Marcel Sabitzer és két német, Lukas Klostermann és Marcel Halstenberg is játszott még a második ligában is az RB Leipzigben. A lipcsei klub 2016-ban került fel a Bundesliga 1-be, három idényéből kettőben kiharcolta a Bajnokok Ligája-indulást, s a legjobb úton van efelé most is.

Az RB Leipzignek a kulcsszó, hogy ne írjuk, a minta lehet a Bayern München. Részben azért, mert idén, noha a lipcseiek nem kezdték jól a Bundesliga-tavaszt, hiszen két nyert meccs után akadt három nyeretlen, mégis csak figyelemre méltó döntetlent értek el a bajorok ellen az Allianz Arénában. A Gulácsi vezérletével elért 0-0 jelezte, képes lehet a csapat idegenbeli bravúrra egy magasabban jegyzett gárda ellen. Mi több, minta lehet a Bayern egy még merészebb álom realizálására is: a bajorok ősszel 7-2-re megverték a Tottenhamet Londonban.

Akkor még nem José Mourinho, hanem Mauricio Pochettino dirigálta a Spurst. A portugál sztáredző ma este BL-rekordot ír azzal, hogy már a hatodik csapattal szerepel a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Akadtak nagy sikerei, hiszen a Portóval és az Interrel is megnyerte a sorozatot, de az utóbbi időben nem megy neki: 2014 óta nem tud mérkőzést nyerni a tavaszi BL-folytatásban. A legutóbbi három alkalommal azonos recept szerint vérzett el a nyolcaddöntőben: ultradefenzív taktikával elért jó idegenbeli eredmény után meglepő hazai kudarc. Legutóbb a Manchester Uniteddel bukott el, a Sevilla ellen, 2018 tavaszán.

Esélyeit most nem növeli, hogy két gólerős csatára, Harry Kane és Szon Hung Min közül egyik sem játszhat. A dél-koreai kilenc gólt szerzett a legutóbbi tíz BL-mérkőzésén, amelyen kezdett, a kieséses szakaszban, amikor a kezdő csapatban szerepelt, hét meccsen öt gólt jegyzett. Kane 2017 nyara óta 21 BL-mérkőzésen 18 gólt szerzett.

A helyszín? A Tottenham Stadium sok gólt ígér. A 2019–2020-as kiírás őszi mérkőzésein sehol másutt nem esett annyi gólt, mint ott: 20. (Ezekből a Spurs szerzett tizenegyet, az ellenfelek pedig kilencet.)

Döntetlen? Lehet, de nem valószínű. A Spurs eddigi 21 hazai BL-mérkőzéséből mindössze egy, az AC Milan elleni 2011-es mérkőzés hozott „ikszet”.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések

Tottenham–RB Leipzig 21 óra (tv: M4 Sport)

Atalanta–Valencia 21 óra (Spíler2)

Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer