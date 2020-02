Klinsmann lelépett, vége lehet a magyarok berlini száműzetésének

A Hertha a tizennegyedik helyen áll a Bundesliga 1-ben, úgy, hogy a nagy erősítések ellenére a legutóbbi öt mérkőzéséből csak egyet nyert meg. Mindazonáltal ebben szerepet játszhat az is, hogy nagyon nehéz sorsolást kapott erre az időszakra, tavasszal már játszott a Bayernnel és a Schalkéval is. Utóbbival kétszer is, mivel a gelsenkircheniekkel szemben búcsúzott a DFB-kupától.

Klinsmann szerint a csapat jó úton halad, ő maga biztos abban, hogy nem fog kiesni (hat pont az előnye az osztályozós helyen álló Fortuna Düsseldorffal szemben), ugyanakkor nem érezte a teljes támogatást, s emiatt, úgy vélte, nem tudott maximálisan a munkájára koncentrálni.

Jürgen Klinsmann 2019. november 27. és 2020. február 11. között irányította a Herthát. A Bundesligában tíz mérkőzésből hármat nyert meg, ez 30 százalékos győzelmi mutató. Elődje, Ante Čović – aki átvette Dárdai Páltól a csapatot – 14 mérkőzésen nagyjából hasonló mérleget (28,57-es győzelmi mutató) produkált. A Herthát 2015. február 5. és 2019. június 30. között vezető magyar edző 37,21-es győzelmi mutatóval zárt, de ennél is fontosabb, hogy teljes idényeiben a 7., a 6., a 10. és 11. helyen végzett, miközben lényegesen kevesebb pénzt költött, költhetett el, mint utódai.

A klubtörténet öt legdrágább vétele Dárdai távozása óta került Berlinbe…

A csapatot egyelőre az eddigi másodedző, Alexander Nouri vette át, aligha hosszú időre. A délelőtti edzésen mindenesetre a Kicker tudósítása szerint röviden beszélt a csapat tagjaihoz, de csak az után, hogy Klinsmann is ismertette a döntését. A lap szerint a játékosok is meglepődtek a vezetőedző lépésén, azt hitték, a Mainz elleni meccs hibáit fogják kielemezni, amikor a klubszobába rendelték a futballistákat. Eredetileg kétnapos pihenőt tartottak, hogy kitisztítsák a fejüket a hétvégi vereség után, és kedd délelőtt kezdték volna a felkészülést a Paderborn elleni kiesési rangadóra.

Klinsmann távozása mögött belső információk szerint az is állhatott, hogy

szeretett volna jobb feltételekkel, hosszabb távra szerződést hosszabbítani, de a klubvezetés először a pályán várt sikereket – joggal.

A német lapok szerint Nouri és edzőtársa, Markus Feldhoff ülhet le a kispadra a szombati, idegenbeli bajnokin. Michael Preetz sportigazgató állította, nem tudtak Klinsmann tervéről, sőt a bizalmat jelezte az is, hogy a télen a világbajnok csatár csapaterősítési kívánságait is teljesítették. Másik oldalról viszont magyartalanították az első csapatot: Klinsmann lemondott a kapusedző, Petry Zsolt munkájáról, noha ő Dárdai távozása után is posztján maradhatott, és a korábbi magyar vezetőedző fiára, Dárdai Palkóra sem számított. Egyes vélemények szerint ez egyfajta bosszú volt, amiért annak idején Dárdai és Petry nem adott bizalmat a Herthánál a korábban Berlinben próbálkozó fiának, a kapus Jonathan Klinsmann-nak.

Felvetődik a kérdés, hogy nem hívják-e vissza Dárdait a kispadra, hiszen egyszer, 2015-ben már beugróként megmentette a kieséstől a Herthát, ráadásul tavalyi menesztése óta is a klub alkalmazottja, de egyelőre a német sajtóban nem bukkant fel a neve a lehetséges utódok között.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan