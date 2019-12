Michelisz Norbert: jó, megvan az első, de most jöjjön a következő

Michelisz Norbert, a Hyundai magyar pilótája nyerte a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját, miután az idényzáró malajziai futam után 21 pontos előnyt szerzett a pontversenyben. A 34 éves, hímesházai születésű versenyző pályafutása legnagyobb sikerét érte el Sepangban a WTCR bajnoki címének megszerzésével, 2017-ben az akkor még túraautó-világbajnokságnak (WTCC) nevezett sorozatban volt második.

A hétvégi siker után kedden tért haza Malajziából Michelisz Norbert, és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy órán át fogadta a gratulációkat, osztogatta az autogramokat és készítette a szelfiket rajongóival. Utána az InfoRádiónak arról beszélt, hogy milyen kevésen múlt a bajnoki cím megszerzése, mert a sorsdöntő harmadik sepangi futam előtt technikai problémák adódtak az autóval, de Michelisz még most sem tudja, hogy mi volt a gond.

"Amikor leintették a versenyt, az örömé volt a főszerep, és nem ezt kerestük, de a motorral, a hajtással kapcsolatos gond volt, ami

erősen veszélytette még azt is, hogy a futamon elinduljak"

– mondta a magyar autósport legnagyobb sikerét elérő pilóta. A szezon elején, a rosszul sikerült első versenyhétvége után kicsi esélyt adott arra, hogy ilyen eredménnyel zárhatja az évet.

A csapattársakhoz képest lemaradásban volt, elsősorban a gumikezelés terén. Erre az évre megváltozott az abroncsok szerkezete, és az első, marokkói hétvégén ismerte fel, hogy nem tart ott ezen a területen, mint szeretne.

"A nagy kérdés a fejemben az volt, hogy milyen gyorsan tudok ennek a problémakörnek a végére pontot tenni. Szerencsére a sok és kemény munka következményeként a hungaroringi futamig már értem el javulást, és a szlovákiai hétvége volt az, amikor egy körön és a versenytávon is a csapattársak szintjére kerülte" – emlékezett vissza Michelisz Norbert.

Az első futamgyőzelmem után,

a Nürburgringen kezdett hinni abban, hogy világkupagyőztes lehet.

Ott, a dobogóra sietve, jutott először eszébe, hogy ez reális célkitűzés lehet. Amikor pedig hónapokkal később, Malajziában az álomból valóság lett, egy semmihez sem fogható érzés kerítette a hatalmába a magyar autóversenyzőt.

"Tizenegynéhány évvel ezelőtt én már lemondtam arról, hogy autóversenyző lesz belőlem. Mégis volt bennem az erős vágyakozás, és adódott szinte a semmiből egy tesztlehetőség. Aztán jöttek az első hazai versenyfutamok, és meg kellett csípnem magamat, hogy egyáltalán idáig eljutottam. Rengeteg olyan emlékem van, amely elsősorban a nehézségekről szól. Hogy az első nemzetközi évek alatt mennyi energiát és idegszálat emésztett fel az, hogy a csapattal közösen a versenyzés anyagi hátterét megteremtsük. Így visszatekintve nagyon automatikusan tűnhet az, ahogy lépdeltem előre 2010 óta, de sok olyan pillanat volt, amikor hajszálon múlt, hogy folytatni tudjam. Ezek eszébe jutnak az embernek,

rengeteg olyan emlék, pozitív és negatív energia volt bennem, amely most szabadult fel az utolsó futam után"

– mondta a vk-győztes.

Az utolsó verseny sem volt azonban könnyű, a leginkább zavaró az időjárás volt, mert Michelisz azt szerette volna, hogy vagy essen az eső, vagy legyen száraz a pálya, hiszen úgy szerezte az időmérőn a két pole pozíciót. Azt gondolta, hogy ha száraz futamok lesznek, akkor a pénteki időmérő után az az esélyeit borzasztóan megdobja, viszont ha köztes állapot van, akkor mellé lehet fogni egy rossz gumiválasztással, és ezt szerette volna elkerülni ezen a három futamon.

"A feszültség vasárnap olyan mértékű volt, hogy ehhez semmi mást nem tudok hasonlítani eddigi pályafutásomban. Reggel, amikor láttam, hogy mi vár rám az időjárás szempontjából, az nem teremtett egyszerű helyzetet, de így utólag még édesebb a siker" – mondta Michelisz Norbert.

Most még ünnepel, de közben már a jövőre is gondol, és nagy tervei vannak.

"Nagyon sok évet látok még magam előtt, de most visz az eufória, sőt még az adrenalin is. Sokszor próbáltam elképzelni magamban azt a lelkiállapotot, hogy milyen lesz bajnokságot nyerni, és nyilván jó érzés, de ha most a hétvégén lenne ismét futam, mennék, és ugyanolyan lendülettel csinálnám. Olyan érzések kavarognak bennem, hogy

jó, megvan az első, de most jöjjön, remélhetőleg, a következő is"

– jelentette ki a friss bajnok, aki legközelebb január végén, február elején ülhet ismét versenyautóba.

Egyelőre azt sem tudja, hol fogja kipihenni az évet, mert annyira a malajziai versenyhétvége lebegett a szeme előtt, hogy nem volt lehetősége semmi mással foglalkozni. Még a karácsonyt sem kezdték el tervezni a családdal. Ennek ellenére fontos szerepe van a családi háttérnek, mert a kérdésre, hogy ha három embert kellene megnevezni, aki a legtöbbet tette a sikeréért, a feleségét, a szüleit és a Bári Gergőt, a volt versenymérnökét említette.

Nyitókép: Infostart