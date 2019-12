Rangos elismeréssel zárja az évet Babos Tímea

A szervezet honlapja emlékeztet: a duó 2019-ben előbb döntőt játszott az Australian Openen, majd a Roland Garroson diadalmaskodott, később pedig megvédte címét az évzáró világbajnokságon.

A francia Kristina Mladenovic 2019. június 10-én az első helyre került a páros-világranglistán.

Babos Tímea az InfoRádiónak is értékelte a szezont, az interjúban egyebek között beszélt arról, hogy továbbra is Mladenoviccsal játszik majd párosban, az edzéseit pedig továbbra is az amerikai szakember, Michael Joyce irányítja.

