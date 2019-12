Hosszú Katinkának új álmot kellett találnia

"Nagyon érdekes, de kicsit tartok attól, hogy mi lesz velem, amikor véget ér az úszó pályafutásom... Nem lesz meg az azonnali visszacsatolás, hogy jól csinálok valamit" – vallotta be Hosszú Katinka a T-Systems Symposium című rendezvény kerekasztal-beszélgetésén, amelyen többen keresték a siker titkát és erejét. A sportoló a Story beszámolója szerint bevallotta, neki mindenképp kell a siker érzése, viszont nem mindig gondolja magát sikeresnek. Még akkor sem, ha az adott évben ugyanannyi érmet nyert, mint az előzőben, mert akkor úgy érzi, „csak” ugyanazt a szintet hozta, és nem fejlődött. Neki ez már nem siker - idézte a lapot a Blikk.

Arról is beszélt, hogy gyermekkori álma volt, hogy olimpiai bajnok legyen, óriási tűz és erő vitte előre. "Rióban elértem, teljesült a gyerekkori álmom, és hirtelen belém csapott a kérdés: most hova tovább? Mi fogja kiváltani belőlem ugyanazt az érzést? Most, hogy Tokióra készülök, már nincs meg bennem.

Erről még senkinek nem beszéltem, de ettől az érzéstől, az ürességtől nagyon megijedtem.

Találnom kellett valami mást, ami újra erőt ad nekem ahhoz, hogy felkészüljek a tokiói olimpiára. Úgy érzem, sikerült, úgyhogy nagyon motivált vagyok" - mondta el az úszó.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás