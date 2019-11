Milák Kristóf kemény vállalása: utolérni Hosszú Katinkát

Milák Kristófnak több nap elteltével sem sikerült még tökéletesen az átállás az egy hónapos japán edzőtáborozást követően, de ez szerinte annak is köszönhető, hogy egyelőre még nem engedhették el az eddigi edzésmunkát és továbbra is "kőkeményen kell nyomni". Némi pihenésre csak a jövő héttől lesz alkalma – tette hozzá az InfoRádiónak nyilatkozó sportoló.

A Japánt másodjára megjáró világbajnok magyar úszó kiválónak értékelte az edzőtáborozást, semmilyen hátráltató körülménnyel nem szembesültek. Az uszoda, a konditerem, a szállás, az ellátás mind-mind magas színvonalú volt, a munka pedig gördülékenyen zajlott, annak ellenére, hogy nem voltak kevesen.

Milák Kristóf, köszönhetően a sokasodó támogatóknak, az utóbbi időszakban egyre több plakátról, hirdetésből köszön vissza. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: vicces és egyben érdekes dolog minél többször önmagát látnia, számára ez

új impulzus, amit meg kell még szoknia.

Azt, hogy a Szerencsejáték Zrt. kiemelt támogatottja is lett, rendkívül örvendetesnek tartja. Mint fogalmazott, egy professzionális cég karolta fel őt, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az együttműködés gyümölcsöző legyen. A reklámfilmforgatást élvezte is, meg nem is, viszont nagyon fárasztónak találta, miután a legtöbb alkalommal a késő esti órákban zajlottak a felvételek.

Akár Hosszú Katinkát is beérné

A tokiói olimpián a 100 és 200 pillangó mellett reálisnak látja, hogy megmérettesse magát 200 és 400 gyorson is, hiszen ezekben a számokban látszik, hogy magasabb szinteket is elérhet. Milák Kristóf kiemelte,

nem szeretne kizárólag egyszámos úszó lenni, hanem minél többet és többet akar elérni. Szeretné beérni akár Hosszú Katinkát is, hogy három arannyal térjen haza olimpiáról,

igaz, mint fogalmazott, ez nem most fog bekövetkezni, tisztában van a határaival, de egy 2024-es, 2028-as olimpiával úgy szeretne számolni, hogy több éremmel gazdagodjon

3+1 olimpia

A magyar klasszis tehát még legalább három olimpiával számol, de azt is elárulta, hogy ha 2032-ben esetleg Magyarország adna otthont az ötkarikás játékoknak, akkor "sajnos" ki kellene tolnia a pályafutását addig. Bár nem tudja, hogy mentálisan hogy bírná, mégis reméli, hogy egy ilyen lehetőség bekövetkezik.

Az idei év utolsó megméretése a rövidtávú országos bajnokság, amelyen a célja – ahogyan már korábban is – a maximális csúcsterhelés. Minél több számban szeretne indulni, minél változatosabban, pillangón, háton és gyorson is, de akár 100 és 200 vegyesen is a rajtkőhöz állhat. Mindenféleképpen szeretné kiadni magából azt, ami még benne van, és ezt követheti majd egy hosszabb, aktív pihenő.

Wladár Sándor: ilyen fickóval nem nagyon találkoztam Több alázatot vár Milák Kristóftól a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Wladár Sándor úgy véli, hogy a Honvéd világbajnok úszója a mentális ereje miatt is nagy karriert futhat be. "56 évesen azt mondhatom, hogy sok úszót ismertem nagyon alaposan, de ilyen fickóval, mint Milák, nem nagyon találkoztam. Olyan mértékben tudja kizárni a világot és olyan magabiztossága van, ami miatt óriási jövő áll előtte. Azt is látjuk, hogy ez az egyensúly törékeny."

