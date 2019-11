Babosék szenzációs játékkal ismét világbajnokok - videó

A címvédő Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a 14 millió dollár (4,2 milliárd forint) összdíjazású sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és a tajvani Hszie Szu-vejt.

Babosék három győzelemmel, száz százalékosan jutottak túl a csoportkörön. A szombati elődöntőben szoros mérkőzésen, döntő rövidítésben győzték le a Samantha Stosur, Csang Suaj párost.