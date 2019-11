Mesterhármas: nem ér véget Babos és Mladenovic skalpvadászata

Mint arról az Infostart.hu is beszámolt, sorozatban harmadik páros-világbajnoki trófeáját szerezte Babos Tímea vasárnap a kínai Sencsenben, a francia Kiki Mladenovic oldalán 6:1, 6:3-ra győzött egy wimbledoni bajnok cseh, tajvani duó ellen.

A Molcsapat.hu portálon már olvasható is a dupla címvédéssel történelmi sikert elért első számú női teniszezőnk nyilatkozata, amely szerint idén nem voltak feltétlenül esélyesei a viadalnak, így nem is nyomta őket a teher.

"Még kimondani is elképesztő! Annyi minden kavarog bennem, még nem volt igazán időm leülni és átgondolni, felfogni az utóbbi pár napot. Annyira hálás vagyok, hogy itt lehetek, hogy ezt megélhettem, teljesen meg vagyok hatódva" - értékelte átfogóan az egész helyzetét a soproni sportoló. "Kész tervvel érkeztünk Kínába. Tudtuk, hogy ha a saját játékunk játsszuk és csak magunkra figyelünk, jók lehetünk" - tette hozzá a mentális részéről. A szakmai részletekről szólva rámutatott,

az egyszerűségre törekedtek,

"jó alapvonalas előkészítés után a hálón kell agresszívnak lenni, de ehhez persze kellenek a jó szervák, a stabil ritörnök és természetesen a kellő magabiztosság a hálónál". A döntőben bevallása szerint voltak nehéz pillanatai, de egyik pillanatban sem inogtak meg.

A mérkőzés legszebb labdamenete és lezárása:

Simply sensational tennis! @KikiMladenovic and @TimeaBabos edge ahead in the second set against Strycova and Hsieh! #WTAFinals pic.twitter.com/ewIeLh5FiB

Two in a row for @KikiMladenovic and @TimeaBabos !



??



They are the @SHISEIDO_corp @WTAFinals champions, beating Strycova and Hsieh 6-1, 6-3! pic.twitter.com/dC2TiPV7WZ