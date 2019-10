Az adóhatóság lecsapott Sergio Ramosra

A világ- és Európa-bajnok hátvéd maga jelentette be, hogy büntetést kapott, egyúttal azt is jelezte, hogy nem ért egyet a döntéssel, fellebbezni fog ellene, mert ő mindig befizette a meghatározott adót, így az adott években is. A problémát szerinte egy később életbe lépő törvényi változás okozta, és utólag lett megemelve a kért összeg.

"Az adóhatóság a szabályozás módosítása után közölte velem, hogy többet kell fizetnem annál az összegnél, amelyet korábban megállapítottak. Ez egy adminisztratív büntetés, nem büntetőjogi szankció" - hangsúlyozta Ramos, akit az imidzsjogaihoz kapcsolódó bevételeinek adózása miatt bírságolták meg.

Nem Ramos az első sztárlabdarúgó Spanyolországban, akit megbüntetett az adóhatóság. Lionel Messit és Cristiano Ronaldót korábban szabadságvesztésre is ítélték adóelkerülés miatt, igaz, egyiküknek sem kellett börtönbe vonulnia.

Nyitókép: ALBERTO ESTEVEZ