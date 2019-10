Történelmi meccs: Észak-Korea–Dél-Korea

A két ország viszonya több mint kuriózum: nincs békeszerződés, elvileg háborúban állnak egymással, ugyanakkor a sportban több példa is volt már az elmúlt időszakban a közös szereplésre, nem utolsósorban a legutóbbi téli olimpián, ahol közös női jégkorong-válogatottat neveztek.

A futballban eddig még szórványosnak is alig volt mondható a kapcsolat, ahogyan most, úgy az elmúlt években is főleg a tétmérkőzésekhez kapcsolódott. 2005 és 2009 között négy világbajnoki selejtezőt és három egyéb tétmeccset, valamint egy barátságos mérkőzést vívtak. Az elmúlt tíz évben a Kelet-ázsiai Labdarúgó-szövetség regionális tornáján találkoztak kétszer, semleges helyszínen, előbb Kínában, majd Japánban.

A mostani alkalom ezért is különleges: a déliek az északiakhoz utaztak. A Kim Il Szungról elnevezett stadionban nem volt a mérkőzés alatt vendégszurkoló, nem volt róla közvetítés és nem engedték be a külföldi újságírókat. Aki követni akarta az állást, az a FIFA és az AFC, az Ázsiai Labdarúgó-szövetség eredménykövetőjére hagyatkozott, illetve azokra az oldalakra, amelyek az előző kettő alapján követték az állást.

A FIFA kiemelte, történelmi ez a mérkőzés, hiszen Phenjanban korábban soha nem találkozott tétmérkőzésen az észak- és a dél-koreai válogatott.

A Koreai Köztársaság válogatottja ígéretet kapott az északi szövetségtől arra, hogy még elindulása előtt megkapja a mérkőzés DVD-jét, hogy aztán azt napokkal később bemutathassák a saját televíziós csatornájukon.

A dél-koreai válogatottban egyébként játszott a Tottenham Hotspur ásza, Szon Heung Min, neki és a többieknek is fura volt, hogy a diplomáciai okokból Pekingen keresztül érkező válogatott játékosainak ott kellett hagyniuk a mobiltelefonokat országuk pekingi követségén. Hasonló úton is utaznak majd haza, akkor visszakapják a telefonokat. A déliek a lehető legrövidebb időt töltik Északon, a FIFA által előírt regula szerint érkeztek meg hétfőn, s a mérkőzés után már indulnak is vissza, Kínába.

A hétfői sajtótájékoztatón Paulo Bentót, a dél-koreaiak portugál kapitányát öt északi újságíró és két déli szövetségi alkalmazott fogadta. Utóbbiak aztán siettek vissza a szállodába, hogy az ellenőrzött internetkapcsolaton keresztül feltegyék anyagukat a Dél-Koreai Labdarúgó-szövetség oldalára.

Az eredmény 0-0 lett, és durvának sem nevezhető a meccs, mert két-két játékos kapott sárga lapot.