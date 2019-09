Szigorú fiatalszabállyal indul az új vízilabdaév

A címvédő Ferencváros az egyik fő esélyese a férfi vízilabda ob I szerdán kezdődő idényének. A bajnok, magyar kupagyőztes és Bajnokok Ligája-győztes zöld-fehérek Stefan Mitrovic és Slobodan Nikic személyében ugyan elvesztettek két szerb olimpiai bajnokot - továbbá visszavonult Gór-Nagy Miklós -, de érkezett mások mellett a magyar válogatott Zalánki Gergő, valamint Jannisz Fontulisz, az Olympiakosz és a görög válogatott klasszisa.

Varga Zsolt vezetőedző az InfoRádióban hangsúlyozta, hogy a jelentős változások miatt új csapatot építenek a zöld-fehérek, de a cél a minél jobb szereplés minden sorozatban.

"Nyilván azt látni ebben a pillanatban, hogy akik érkeztek, mind profi játékosok profi mentalitással, nyilván hozzá kell szokniuk egy ilyen típusú munkához, amit mi itt, a Fradiban évek óta csinálunk.

Szeretnénk újra bajnokságot nyerni, és szeretnénk újra eljutni a BL Final 8-be."

Az elmúlt idényben második OSC legjelentősebb igazolása,

a Szolnokról megszerzett szerb világklasszis Andrija Prlainovic.

Vad Lajos, az újbuai együttes szakvezetője hangsúlyozta, nagy fegyvertény a csapat egybentartása és a szerb pólós megszerzése.

"Egyetlenegy játékost igazoltunk Prlainovic személyében, én úgy érzem, nagy dolog, hogy egyben maradt a csapat, és érkezett egy nagyon komplex játékos. Vele mindenképpen szintet tudunk lépni, ez már látszik az edzésmunkáján és a mérkőzéseken is. Tovább kell menni, stabil alapunk van."

A bronzérmes Szolnok sztárigazolása az

olimpiai, világ- és Európa-bajnok szerb center, Dusko Pijetlovic,

akinek két honfitársával, Gavril Suboticcsal és Radomir Drasoviccsal, valamint fiatal magyar válogatottakkal, a BVSC-től érkező Várnai Kristóffal és a Debrecentől átigazoló Dőry Farkassal is megerősítette keretét a tisza-parti klub. Zsivko Gocic vezetőedző kemény bajnokságra számít, de jó eredményeket vár a csapatától.

"Én mindig az első helyet várom saját magamtól és a csapattól, de hát hogy ebből mennyi jön össze, az alapszakasz végén meglátjuk. Mindenki azt mondja, hogy csoportunkban a Fradi a legerősebb, utána jövünk mi, de mindenkire nagyon kell figyelni, nálunk is sok változás volt, ezért egy kis türelmet kérünk mindenkitől."

A bajnoki negyedik Eger célja az Eurokupa megnyerése és az ob 1-ben Bajnokok Ligája indulást érő helyen végezni - hangsúlyozta Dabrowski Norbert, a hevesiek vezetőedzője.

"Még meg sem fogalmazta a vezetőség és én sem az elvárásokat, már az első héten közölték a játékosok, hogy meg akarják nyerni az Európa Kupát. Azt hiszem, ez elég beszédes.

A magyar bajnokságban szeretnénk a BL-szereplést érő első három hely valamelyikén végezni, lehet, hogy ez talán még nehezebb feladat is lesz."

A bajnokság lebonyolítása változott: az alapszakaszt ezúttal is két csoportban rendezik meg, innen az 1.-4. helyezettek a középszakasz felsőházában, az 5-8. helyezettek pedig az alsóházban folytatják. A középszakasz után azonban a mostani kiírásban már nincs rájátszás, hanem kialakult a sorrend alapján rögtön a helyosztókra kerül sor. Fontos változás az is, hogy az összes végső párharcokban, így a bajnoki döntőben is csak az egyik fél második sikeréig játszanak a csapatok.

Az együtteseknek minden meccsen szerepeltetniük kell legalább egy, 1999. január 1-je után született, saját nevelésű mezőnyjátékost,

aki korábban legalább két szezont játszott az adott egyesület utánpótlásában.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás